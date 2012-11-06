Чем полезен кофе с сахаром

Исследователи взяли за основу результаты сканирования мозга 40 добровольцев и тестов на внимание и память. Снимки делались до и после употребления кофе с сахаром, кофе без сахара и обычной воды. Оказалось, именно сочетание кофе с сахаром наилучшим образом воздействовало на организм. Эксперты подчеркивают: аналогичного результата можно добиться, если вместе с кофе съесть какую-нибудь сладость, пишут зарубежные СМИ.

Известно, кофеин сильное стимулирующее средство, которое избавляет от сонливости и усталости. Ранее проводимые изыскания уже говорили о том, что три чашки кофе в день снижают риск развития болезни Альцгеймера за счет активизации цепной реакции в мозге, защищающей от повреждений, вызванных заболеванием. А вот сахар является топливом для мозга, ведь его клеткам просто необходима глюкоза.

amn.net.ua