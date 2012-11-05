Учёные начали испытания "женской виагры"

Австралийские ученые начали набирать добровольцев для участия в клинических испытаниях "женской виагры" — препарата, предназначенного для усиления женского либидо и способствующего достижению оргазма. Планируется, что в испытаниях примут участие не менее ста женщин в возрасте от 18 до 49 лет из Австралии, Канады и США, сообщает Twirlit.com.

Лекарственный препарат под названием Tefina был разработан учеными из Университета Монаш (Monash University), расположенного в Мельбурне. Tefina представляет собой назальный гель. Он содержит гормон тестостерон, уровень которого повышается у женщин, испытывающих сексуальное возбуждение. В 2009 году американские ученые Сари Ван Андерс и Эмили Данн доказали связь между уровнем тестостерона и способностью достичь оргазма у женщин.

По словам разработчиков, препарат абсорбируется в течение нескольких минут, а эффект от его применения длится несколько часов.

"Женская сексуальная дисфункция является реальной проблемой, по нашим оценкам, от нее страдают до 43 процентов женщин", - рассказала руководитель исследования Фиона Джейн (Fiona Jane). Аноргазмия проявляется в отсутствии у женщины оргазма (полового удовлетворения) и может возникать как по психологическим, так и по физиологическим причинам.

NEWSru.ua