У ребенка грипп: 5 правил поведения родителей

Малыш заболел, и доктор поставил диагноз: "грипп". Как правильно вести себя в такой ситуации родителям? Давайте разберемся...

Приниматься за лечение малыша необходимо с первых минут болезни. Однако не только с помощью медицинских препаратов. Что еще необходимо? Соблюдайте 5 правил!

Чаще давайте крохе пить. При лихорадке он потеет, и, соответственно, его организм теряет жидкость. А в этот момент она вдвойне необходима - еще и для выведения токсинов, вырабатываемых инфекционными агентами. Пить не обязательно воду. Порой детям больше нравится кисло-сладкий компот, настой шиповника или другой легкий негазированный напиток. Если малютка на естественном вскармливании - чаще прикладывайте его к груди.

Позаботьтесь о терморегуляции. Одежда на ребенке должна быть из натуральных тканей. Не переусердствуйте с утеплением! Одеяло на пуху, сотня пледов наверху совсем не на пользу, наоборот может спровоцировать повышение температуры. Если кроха вспотеет, сразу же переоденьте его в сухое.

Проветривайте помещение. Конечно же, не нужно устраивать сквозняк в помещении, где находится больной малыш. Но ребенка можно на 15 минут проветривания вынести в другую комнату. Для скорейшего выздоровления крохе нужен свежий воздух.

Контролируйте температуру тела. Причем не губами или ладошкой, а с помощью градусника. Чтобы знать, как правильно действовать, необходимо располагать точными данными. Ведь лихорадка - естественная реакция на заболевание, показатель того, что организм борется с инфекцией. Возбудители многих болезней прекращают размножаться при температуре выше 37 °С. Повышение температуры тела также стимулирует иммунитет, поскольку выработка интерферона, уничтожающего вирусы, начинается при температуре выше 38 °С. Но если на градуснике выше 38,5 °С союзник ребенка в борьбе с болезнью становится врагом. Необходимо дать жаропонижающее.

Заботьтесь о ребенке! Ваша любовь, внимание, ласка - просто чудодейственные средства! И передозировать их невозможно.

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