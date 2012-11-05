Физкультура повышает интеллект

4 месяца интенсивных спортивных тренировок делают человека умнее. К такому выводу пришли сотрудники Монреальского института по результатам нового исследования.

В нем приняли участие женщины среднего возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями и индексом массы тела в пределах 28-31 (ИМТ 25-30 считается показателем избыточного веса, а ИМТ свыше 30 - ожирением). В течение 4-х месяцев они занимались по специальной программе: чередовали короткие аэробные упражнения разной интенсивности, дважды в неделю на велосипедах и дважды в неделю делали упражнения с утяжелителями.

Сравнение результатов когнитивных, физиологических и биологических тестов до и после окончания тренировок показало, что у женщин улучшились когнитивные функции, увеличилась чувствительность к инсулину, уменьшилась жировая масса. Насыщение тканей кислородом, в том числе, тканей мозга, влияет на его работоспособность, объясняет результаты исследования его автор.

raut.ru