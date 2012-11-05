Кому категорически противопоказан ботокс

Ботокс нельзя колоть людям с заболеваниями печени и легких, аллергией на белковые препараты и даже с большой степенью близорукости. Боясь упустить клиента, некоторые врачи умалчивают, что инъекцию нельзя совмещать с приемом антибиотиков и препаратов на основе кальция. Любые другие лекарства, которые вы пьете, должны быть проверены на совместимость с ботулотоксином.

Вызывает привыкание

Многие считают, что после нескольких процедур мышцы привыкают к препарату. Действительно, эффект привыкания есть, но только в случае, когда пациент разбивает одну сессию на несколько: сначала делает инъекции в лоб, через месяц – гусиные лапки, еще через месяц – межбровье. То есть препарат попадает в организм в малых дозах и таким образом вырабатывается иммунитет. Если же колоть БТА сразу во все зоны и соблюдать между уколами интервал в пять-шесть месяцев, ничего подобного не произойдет.

Вызывает птоз кожи

Осложнением после введения ботокса может стать птоз – опущение, нависание верхнего века или уголка губ. К счастью, последствия ботокса обратимы и через 1–2 месяца проблема решится сама собой. А если использовать микротоки, лимфодренажный массаж и тепловые процедуры (парафиновые маски и грелки), то еще быстрее.

Не рекомендуется при беременности

Практика показывает, что инъекции ботокса, сделанные женщинам во время беременности, до того, как она была фактически диагностирована, никак отрицательно не сказались ни на плоде, ни на будущей матери. И хотя никаких отрицательных эффектов выявлено не было, тем не менее ботокс – это препарат категории С, лучше отложить его применение до окончания беременности и кормления грудью.

Не везде применяется

Ботоксу не поддаются морщины в зоне вокруг рта, на щеках и подбородке. В эти части лица лучше вводить биополимерный гель.

Факты:

– По мнению медиков, только троим из десяти пациентов можно корректировать ботоксом любую нуждающуюся в этом зону лица, пятерым из десяти можно пользоваться ботоксом с оговорками, а двоим из десяти желающих ботокс вообще противопоказан.

– У 2–5% людей полностью отсутствует реакция на ботокс – он на них просто не действует.

– За последние 10 лет количество инъекций увеличилось на 4783%.

Здоровье