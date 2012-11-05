Бутерброды - опасная еда

Канадские учeные из Университета Калгари предупреждают, что бутерброды - не такая уж безопасная еда.

Чрезмерная любовь к жирным сэндвичам (с ветчиной и сыром, яйцом, колбасой) увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как уточняет Independent, это происходит из-за того, что под воздействием жирной пищи может нарушаться работа кровеносных сосудов, что провоцирует возникновение и развитие атеросклероза.

Это подтверждают эксперименты, в которых участвовали студенты-добровольцы. У них брали замеры состояния кровеносной системы: первый раз - на голодный желудок, второй раз - после завтрака, состоящего из сэндвича (900 калорий, в том числе 50 граммов жира).

Такая плотная трапеза приводила к сужению сосудов и создает условия для возникновения атеросклеротических бляшек.

zdr.ru