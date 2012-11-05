На Пекин обрушился сильный снегопад

На китайскую столицу обрушился сильный снегопад, город завален снегом. Температура воздуха упала на 8-10 градусов. Из "золотой осени" Пекин за минувшую ночь перенесся в самую настоящую зиму. Под тяжестью мокрого снега падают ветви и целые деревья, возникли транспортные проблемы.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, по всему Северному Китаю из-за холодного воздушного фронта закрываются для движения автострады.

По данным Государственного метеорологического центра КНР, в Автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Хэбэй, Шаньси также бушуют метели. Во Внутренней Монголии в снежном плену на шоссе оказались около 400 автомобилей, на их вызволение направлены дорожные рабочие и полиция.

Из-за необычных холодов пекинские муниципальные власти распорядились включить отопление в домах на две недели раньше обычного срока.

Источник: http://www.itar-tass.com/c21/562974.html