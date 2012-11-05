Что делать, чтобы ноги не потели

Для того чтобы ноги сильно не потели, а обувь потом не пахла, носите не синтетические, а хлопчатобумажные носки.

Старайтесь пользоваться дезодорантами или присыпками для ног.

Каждый раз, приходя домой вечером, обувь нужно мыть, проветривать и просушивать. Особенно актуально это для холодного времени года, когда мы начинаем надевать зимнюю или демисезонную обувь.

Чаще меняйте стельки в обуви, ведь именно они впитывают и сохраняют неприятный запах. А еще можно приобрести ароматизированные или антибактериальные стельки или ежедневно пользоваться дезодорантом для обуви. Пользуйтесь им заблаговременно, а не перед самым выходом из дома.

Меняйте обувь в течение дня. Поэтому на работе обязательно пользуйтесь сменной обувью, а дома старайтесь больше ходить босиком.

Не экономьте на качественной обуви, обязательно мойте и сушите ее каждый раз после прогулки по снегу или по лужам. Старайтесь хотя бы раз в неделю проветривать и просушивать обувь, а также обрабатывать ее дезодорирующими средствами.

Уксус очень хороший уничтожитель запаха. Смочите в уксусе ватные диски и положите их в обувь часа на три (или даже на ночь). Выньте диски и проветрите обувь. Воспользуйтесь старинным народным рецептом. Обработайте всю обувь перекисью и высушите.

Важно правильное хранения обуви. Если, придя с улицы, вы обнаружили, что ваша обувь намокла (от снега или дождя), не стоит сразу же класть ее на батарею или просто бросать у порога. Для начала, нужно очистить обувь от грязи и только потом поставить просушиться, но ни в коем случае не на батарею. Лучше всего просто расправить обувь, чтобы обеспечить приток воздуха, и оставить ее сушиться, еще лучше, если это будет происходить на открытом воздухе, ну или хотя бы на балконе.

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