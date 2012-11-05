Как питаться при сидячей работе

Врач-хирург первой категории, комбустиолог, торакальный хирург медицинской сети «Добробут» Владимир Щепетов в ходе онлайн-конференции на портале UAUA.info рассказал, как нужно питаться, чтобы снизить риск развития геморроя.

Специалист подчеркнул, что, прежде всего, в рационе должно быть достаточное количество жидкости. При этом нужно учитывать, что нахождение в помещении с кондиционером, батареей отопления влияет на водный обмен в организме. Дефицит жидкости повышает риск запора, что, в свою очередь, является фактором риска геморроя.

Также в рационе должно быть большое количество клетчатки (прежде всего, злаковые, отруби, отварная свекла). А вот большое количество жареной, соленой и острой пищи, алкоголь могут вызвать обострение геморроя. Чрезмерное употребление кофе и чая также повышают этот риск.

Еще одним фактором развития геморроя является курение, поскольку никотин способствует нарушению кровообращения.

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