Идеальные продукты для людей за 40 лет

Как только нам исполняется 40 лет, механизм усвоения поступающей в организм пищи меняется. Притом, повышается риск болезней сердца, диабета. В связи с этим ученые предлагают данной возрастной группе пересмотреть свой рацион, передает DNA India.

Итак, по мнению Яна Марбера, после 40 лет стоит налегать на овес. В нем есть бета-глюкан - растворимая клетчатка. Она понижает уровень "вредного холестерина", известного также как липопротеины низкой плотности. Плюс, овес богат уникальными антиоксидантами авенантрамидами, защищающими от атеросклероза.

Вишня дает возможность предотвратить развитие характерных для старшей возрастной группы недугов вроде подагры и артрита. Все благодаря антоциану. Далее идет миндаль, улучшающий показатели сахара в крови и уменьшающий концентрацию холестерина.

Омега 3, содержащаяся в жирной рыбе, спасает от учащенного сердцебиения и регулирует кровяное давление, снижая риск аритмии. А вот в соевых бобах можно найти изофлавоны, позитивно сказывающиеся на холестерине, повышающие плотность костной ткани у женщин, переживших менопаузу. Также соя увеличивает показатели фертильности у мужчин.

Так как соя влияет на гормональные уровни, чрезмерное потребление данного продукта не рекомендуется женщинам, еще не вошедшим в стадию менопаузы. Или следует сначала проконсультироваться с эндокринологом. У мужчин изофлавоны воздействуют на тестостерон.

Последние два пункта - помидоры и цельное молоко. В первых много антиоксидантов-ликопенов, способных тормозить образование и распространение раковых клеток, при этом, спасая артерии от атеросклероза. Молоко же - идеальный способ борьбы с возрастным уменьшением мышечной массы. Особенно это актуально для лиц старше 50 лет.

Меддэйли