Овсяная каша на завтрак многим кажется слишком простым и давно надоевшим блюдом. Однако не спешите от нее отказываться, пишет www.antirak-center.ru.

В зернах овса очень много фосфора, хрома, магния, есть никель цинк, фтор, калий, кальций, пектины, витамины А, С, Е, РР, довольно редкие В6 и В12, много белков и углеводов. При этом блюда из овса диетические. Достаточно съесть всего две тарелки овсянки, чтобы сразу снизить уровень холестерина в крови на 10 процентов.

Овсянку едят при желудочно-кишечных заболеваниях. Ею лечат печень, диабет, подагру. Отвар овса с медом пьют после тяжелых инфекционных болезней. Овсяный кисель не только сытный, но и полезен всем, у кого низкая кислотность желудочного сока, вялое пищеварение и запоры.



Помимо прочего овсяные блюда тонизируют организм и улучшают аппетит. К примеру, одна чашка вареной овсянки дает взрослому человеку 20% дневной нормы белка и ценную клетчатку. Богата такая каша и витамином Н (биотином), который очень полезен при слабости, сонливости, болях в мышцах и даже депрессиях.

А еще в овсе много кремния - в несколько раз больше, чем в других злаках. Чтобы сохранить все это богатство овсяные хлопья нужно есть, просто залив их горячей водой для сохранения витаминов. Считается, что овсяная каша выводит из организма пищевые яды и токсины. В этом случае блюдо надо есть без соли, масла и молока.

Вместе с тем овес медленно и трудно переваривается, увеличивает метеоризм, так что этим продуктом не стоит злоупотреблять.



ДИЕТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК.

Возьмите 2 ст. л. овсяных хлопьев, 1 ст. л. кислого молока или сливок, 200 г толченых ягод, щепотку корицы. Смешайте, дайте настояться 30 минут.

Столь же полезный завтрак можно приготовить из 2 ст. л. овсяных хлопьев, половины яблока, измельченных грецких орехов и небольшого количества сливок.



ЕСТЬ два типа овсяных каш, которые готовятся не так долго, как классический геркулес. Первые — каши мгновенного приготовления, их достаточно залить кипятком, и через минуту они готовы. Выпускают их в порционных пакетиках. Вторые — так называемые овсянки быстрого приготовления, их варят 3 минуты.