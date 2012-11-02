В США количество жертв урагана "Сэнди" выросло до 96 человек

Количество жертв урагана "Сэнди" в США составило, по последним данным, не менее 96 человек.

Как передает РИА «Новости», по последним данным, жертвами стихии в штате Нью-Йорк стали по меньшей мере 47 человек, из них 39 в Нью-Йорке. Число погибших в Нью-Джерси оценивается в 13 человек. Жертвами урагана в Мериленде стали 11 человек, такое же количество людей погибли в Пенсильвании.

Также в списках погибших значатся жители штатов Западная Виргиния, Коннектикут, Виргиния и Северная Каролина. Ещё один человек погиб в канадском Торонто.

Ураган "Сэнди", ранее бушевавший в странах Карибского бассейна, в ночь на 30 октября обрушился на восточные штаты США.

Наибольший ущерб стихия нанесла штатам Нью-Джерси и Нью-Йорк. В столичном округе Колумбия разрушений не было, однако ураган порвал провода на многочисленных линиях электропередачи, из-за чего до 400 тыс. человек оставались без света два дня в Вашингтоне и штатах Мэриленд и Виргиния. Всего на Восточном побережье США из-за урагана без энергоснабжения остались более 8 млн человек.