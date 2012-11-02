Протёртый лимон с фейхоа повысит иммунитет
Двойной удар по простудам
Хочешь повысить иммунитет и не болеть во время осенних и зимних холодов? Значит, это рецепт - для тебя!
Фейхоа в сочетании с лимоном - это двойной удар по простудам и гриппу. Поскольку и фейхоа, и лимон, имеют в своем составе большое количество витамина С.
Этот полезный и вкусный деликатес можно приготовить прямо сейчас, а хранить в холодильнике.
Ингредиенты:
•500 гр. фейхоа;
•1 лимон;
•- мед по вкусу;
•- 150 гр. грецких орехов.
Приготовление:
•Срежь у фейхоа верхушку и порежь на части. Порежь лимон, предварительно сними с него кожуру, иначе блюдо будет горчить.
•При помощи блендера измельчи фейхоа и лимон.
•Подроби орехи, смешай их с медом, добавь фейхоа и лимону, перемешай.
•Выложи готовую массу в стеклянную банку.