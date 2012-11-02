Протёртый лимон с фейхоа повысит иммунитет

Хочешь повысить иммунитет и не болеть во время осенних и зимних холодов? Значит, это рецепт - для тебя!

Фейхоа в сочетании с лимоном - это двойной удар по простудам и гриппу. Поскольку и фейхоа, и лимон, имеют в своем составе большое количество витамина С.

Этот полезный и вкусный деликатес можно приготовить прямо сейчас, а хранить в холодильнике.

Ингредиенты:

•500 гр. фейхоа;

•1 лимон;

•- мед по вкусу;

•- 150 гр. грецких орехов.

Приготовление:

•Срежь у фейхоа верхушку и порежь на части. Порежь лимон, предварительно сними с него кожуру, иначе блюдо будет горчить.

•При помощи блендера измельчи фейхоа и лимон.

•Подроби орехи, смешай их с медом, добавь фейхоа и лимону, перемешай.

•Выложи готовую массу в стеклянную банку.

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