Социальное неравенство в мире достигло рекордного уровня

Разрыв между доходами самых богатых и самых бедных людей в мире достиг рекордного за 20 лет уровня и продолжает увеличиваться.

Об этом говорится в отчете занимающейся защитой прав детей организации Save the Children, подготовленого в преддверии заседания Комиссии ООН по устойчивому развитию.

Социальное неравенство особенно заметно, когда речь идет об условиях, в которых растут дети из разных социальных групп. В частности, это демонстрируют разные показатели детской смертности в группах с разным уровнем доходов, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению Save the Children, достичь прогресса в этой сфере в будущем будет сложно, если социальное неравенство продолжит увеличиваться.

bbc.co.uk