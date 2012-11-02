В Мадриде три девушки погибли во время Хэллоуина

В Мадриде три девушки погибли и еще две госпитализированы в тяжелом состоянии в результате давки, возникшей на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина.

Как сообщает радио «Свобода», это произошло на территории комплекса Madrid Arena, в одном из коридоров, ведущих на главную танцевальную площадку.

Трое погибших и одна раненая девушка – испанки. О гражданстве пятой пока не сообщается. Больше никто не пострадал.

Полиция не исключает, что давка возникла после того, как кто-то начал запускать в проходе здания фейерверки, отмечает CNN.

svobodanews.ru