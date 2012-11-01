Как правильно пить чай

Не пейте зеленый чай чаще, чем три раза в день. Зеленый чай очень популярен во всем мире, потому что очень полезен. В нем больше полезных веществ, чем в черном. Напиток защищает от раковых заболеваний, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Но в больших количествах может навредить, как и кофе.

Не запивайте чаем лекарства. Использовать чай для быстрого проглатывания таблеток вредно. Танины, содержащиеся в напитке, при взаимодействии с компонентами многих препаратов образуют осадок. От этого страдает печень и желудок. Сочетание лекарств и чая может также плохо повлиять на сердце. В частности, это касается азотсодержащих препаратов: папаверина, кодеина, кофеина, эуфиллина, сердечных гликозидов. В некоторых случаях чай, как и кофе, тормозит действие лекарств, в других - усиливает эффект.

Зеленый чай несовместим с некоторыми типами лекарств: аденозином, аспирином, бета-блокерами, эфедрином, литием, фенилпропаноламином.

Не пить вчерашний чай. Он невкусный, холодный и раздражает оболочку желудка. Так же не стоит пить слишком горячий чай, крепкий и тот, что очень долго настаивался. Крепкий чай полезен только при расстройстве пищеварения, но не стоит пить больше, чем полчашки.

Не пейте чай на голодный желудок и непосредственно перед едой. Это нарушит процесс пищеварения.

Нельзя чаем запивать обед или ужин. Между приемом пищи и чаепитием лучше сделать паузу до 20 минут.

gazeta.ua