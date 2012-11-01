Как разогнать тоску в непогоду

В любой погоде есть своя прелесть, считает психотерапевт Национального научного цента наркологии Минздрава РФ Виталина Бурова.

"Если в слякотную и ветреную погоду выйти на улицу в промокаемой обуви и продуваемой одежде, то любому будет некомфортно. Человеку, одетому комфортно и удобно, хороша любая погода", - сказала она.

Когда у человека на душе сплин и тоска, то плохая погода действительно может ухудшить его настроение, полагает Бурова. В этом случае правильнее обратиться за помощью к психотерапевту.

"Но если есть возможность в такую погоду завернуться в теплый плед, сделать чай с лимоном, почитать интересную книгу, посмотреть кино, пообщаться с кем-то приятным... в общем, с удовольствием провести время, то почему нет?" - добавила она.

По словам эксперта, можно улучшить настроение, доставив себе какую-нибудь, пусть даже совсем маленькую, радость: заняться планированием следующего отпуска, что-то купить, послушать любимую музыку и так далее. Можно съесть что-то, традиционно повышающее настроение - например, шоколад, пояснила психотерапевт.

"Можно съесть то, что повышает настроение лично вам. Скажем, погрызть стебель сельдерея, съесть тарелку своего любимого супа или зеленое яблоко. Или приготовить ароматный чай с добавлением меда, цитрусовых, мяты или душицы", - считает она.

Бурова полагает, что общий принцип в такой ситуации - если происходящее вокруг вас не радует - порадуйте себя самостоятельно.

Холмогорова также советует не смотреть в непогоду криминальные сериалы, так как они будоражат нервную систему. По ее мнению, в этот период лучше читать юмористические книги или отдавать предпочтение старым добрым комедиям.

"Психологи советуют, чтобы в доме были абажуры оранжевого цвета, они имитируют солнечный свет, они очень приятны для восприятия по сравнению с люминесцентными лампами. Считается, что абажуры или лампы с таким приятным персиковым или апельсиновым цветом способствуют повышению настроения", - добавила она.

По словам Холмогоровой, залогом хорошего настроения в непогоду также является яркая одежда светлых теплых тонов - красного, желтого, оранжевого, розового.

РиаНовости