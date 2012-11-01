Шесть привычек, которые разрушают ваши зубы
Забудьте о газировке
Иногда даже, на первый взгляд, безобидные привычки могут здорово подпортить нашу улыбку. Итак, для чего не предназначен наш рот?
Грызть лед
Это может не только привести к трещине: если чередовать горячие и холодные продукты - это может стать причиной затяжной зубной боли.
Пирсинг языка
Это может быть модным, но привычка нечаянно кусать время от времени металлическую штангу может привести к трещинам зубов. Пирсинг на губах также несет подобный риск. Также когда металл трется о десны, это может привести к повреждению десен, а затем и к потере зуба.
Скрежетать зубами
Скрежетание зубами или бруксизм способно с течением времени стачивать эмаль.
Грызть леденцы от кашля
Они просто преисполнены сахаром. Таким образом, после успокаивающих горло пастилок вы не чистите зубы, и сахар оседает на налете, который покрывает ваши зубы. Британская стоматологическая ассоциация предупреждает: каждый раз, когда вы едите или пьете что–то сладкое, бактерии в зубном налете производят больше кислоты - это разрушает зубную эмаль.
Увлекаться желейными конфетами
Желе вязнет на зубах, сохраняя сахар и кислоту в постоянном контакте с эмалью.
Злоупотреблять газированными напитками
Сладости не являются единственным виновником кариеса. Газированные напитки могут содержать до 11 чайных ложек сахара на порцию. А еще они содержат фосфорную и лимонную кислоты, которые разъедают зубную эмаль.