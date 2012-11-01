Шесть привычек, которые разрушают ваши зубы

Иногда даже, на первый взгляд, безобидные привычки могут здорово подпортить нашу улыбку. Итак, для чего не предназначен наш рот?

Грызть лед

Это может не только привести к трещине: если чередовать горячие и холодные продукты - это может стать причиной затяжной зубной боли.

Пирсинг языка

Это может быть модным, но привычка нечаянно кусать время от времени металлическую штангу может привести к трещинам зубов. Пирсинг на губах также несет подобный риск. Также когда металл трется о десны, это может привести к повреждению десен, а затем и к потере зуба.

Скрежетать зубами

Скрежетание зубами или бруксизм способно с течением времени стачивать эмаль.



Грызть леденцы от кашля

Они просто преисполнены сахаром. Таким образом, после успокаивающих горло пастилок вы не чистите зубы, и сахар оседает на налете, который покрывает ваши зубы. Британская стоматологическая ассоциация предупреждает: каждый раз, когда вы едите или пьете что–то сладкое, бактерии в зубном налете производят больше кислоты - это разрушает зубную эмаль.

Увлекаться желейными конфетами

Желе вязнет на зубах, сохраняя сахар и кислоту в постоянном контакте с эмалью.

Злоупотреблять газированными напитками

Сладости не являются единственным виновником кариеса. Газированные напитки могут содержать до 11 чайных ложек сахара на порцию. А еще они содержат фосфорную и лимонную кислоты, которые разъедают зубную эмаль.

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