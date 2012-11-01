Нарциссы вылечат депрессию
12:12, 01 ноября 2012Зарубежные новости
0
Станут ингредиентом лекарств
Цветы станут основой лечения депрессии. Сотрудники из Университета Копенгагена обнаружили, что в цветах криниум и крипантус (это южноафриканские разновидности нарциссов и подснежников) содержатся вещества, которые способствуют успешному лечению этого заболевания.
Эти компоненты цветов проходят с кровью через защитный барьер мозга, который является препятствием для лекарств от депрессии. Ученые объясняют, что особые белки в кровеносных сосудах мозга снижают эффективность традиционных препаратов для лечения депрессии. Вещества, содержащиеся в нарциссах, показали свою способность побиваться через эту защиту.
Таким образом, цветы станут ингредиентом лекарств от депрессии нового поколения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter