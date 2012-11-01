Нарциссы вылечат депрессию

Цветы станут основой лечения депрессии. Сотрудники из Университета Копенгагена обнаружили, что в цветах криниум и крипантус (это южноафриканские разновидности нарциссов и подснежников) содержатся вещества, которые способствуют успешному лечению этого заболевания.

Эти компоненты цветов проходят с кровью через защитный барьер мозга, который является препятствием для лекарств от депрессии. Ученые объясняют, что особые белки в кровеносных сосудах мозга снижают эффективность традиционных препаратов для лечения депрессии. Вещества, содержащиеся в нарциссах, показали свою способность побиваться через эту защиту.

Таким образом, цветы станут ингредиентом лекарств от депрессии нового поколения.

likar.info