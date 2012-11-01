Почти 60% Венеции - под водой

Сильные дожди, обрушившимися в последние дни на Италию, стали причиной затопления большей части Венеции, включая знаменитую площадь Сан-Марко, которая оказалась полностью под водой.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, поднявшаяся в лагуне вода затопила 58% города. Ожидается, что уже к полуночи по местному времени уровень воды в Венеции поднимется до 1 метра 40 сантиметров - последний раз до такой отметки вода поднималась на Рождество в 2010 году.

По прогнозам специалистов, "высокая вода"на отметке 110 сантиметров простоит в городе в течение ближайших 15 часов.

Под угрозой затопления оказались и окружающие Венецию острова, в частности Мурано, Бурано и Лидо.

Обильные дожди наблюдаются на всей территории Италии от Лигурии до Сицилии. Стихия не обошла стороной и столичную область Лацио. Так в Риме сильный дождь не прекращался в течение всего дня, сильные порывы ветра в некоторых районах города повалили деревья.