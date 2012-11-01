Жирный завтрак разрушает сосуды

Жирные блюда, съеденные на завтрак, провоцируют болезни сосудов, доказали канадские ученые.

Они провели эксперимент с участием группы здоровых некурящих студентов. Их попросили через день съедать на завтрак сэндвич, содержащий 900 калорий и 50 г жира. Исследование микрососудистой функции показало, что уже через 2 часа после такого завтрака на 15-20% снижался скоростной интеграл - важный показатель состояния сосудов. Снижение уровня этого показателя свидетельствует, что сосуды перестали нормально расширяться, а работа гормонов, которые за этим стоят, также не соответствует норме.

Если завтракать жирной едой регулярно, что рано или поздно разовьется атеросклероз и болезни сердца, комментируют результаты исследования авторы.

meddaily.ru