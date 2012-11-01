Чай с малиной не эффективен при простуде

Чай с малиной – лекарство от любых простудных заболеваний, уверены последователи народной медицины. Причем многие считают, что именно малина в этом напитке является главным целительным ингредиентом. У медиков на этот счет свое мнение.

Ученые утверждают, что чудодейственный эффект оказывает не малина, а именно чай. Малиновое варенье обладает легким жаропонижающим свойством, что лишь немного смягчает симптомы простуды. Зато чай оказывает по-настоящему лечебное действие.

Горячее питье помогает больному согреться и вывести токсины из организма. Чем больше жидкости выпивает заболевший, тем быстрее он избавится от недуга.

Специалисты уточняют, что главное при лечении простуды – не просто согреться, пропотеть и вывести токсины, а остановить распространение инфекции из ротовой полости в носоглотку, а затем в легкие и по всему организму. А в этом прекрасно помогут ингаляции.

Впрочем, отказываться совсем от малины тоже не стоит. Если эта ягода поднимает вам настроение в период заболевания, смело добавляйте ее в чай.

korzonews.info