Ученые выяснили, куда летит душа после смерти

Два эксперта в области квантовой физики объяснили, почему умирающие люди видят длинные черные туннели со светом в конце и давно умерших родственников. Ученые считают, что эти видения рождаются в тот момент, когда душа человека покидает нервную систему и входит во Вселенную.

Два известных ученых предложили свое объяснение так называемого околосмертного опыта, с которыми сталкиваются люди, пережившие клиническую смерть. Как правило, они видят свое тело со стороны, встречаются с давно умершими родственниками и движутся по черному туннелю, в конце которого их ждет яркий белый свет.

Ранее ученые списывали эти видения на реакцию мозга, столкнувшегося с кислородным голоданием и отмиранием некоторых областей. Доктора Стюарт Хамерофф из Университета Аризоны в США и сэр Роджер Пенроуз, знаменитый британский физик, объяснили околосмертный опыт с точки зрения квантовой теории сознания.

По их мнению, душа человека содержится внутри структур, которые называют микротрубочки или микроканальцы. Они расположены в клетках мозга. И когда умирающий человек начинает видеть характерные картины, это объясняется эффектом квантовой гравитации в микротрубочках. Душа постепенно покидает нервную систему, чтобы вновь стать частью вселенной.

Эта точка зрения почти на 100% совпадает с взглядом на данный процесс буддистов и кришнаитов. Они также верят, что душа человека после смерти становится частью вселенной, чтобы впоследствии вернуться в мир посредством нового перевоплощения. Доктор Хамерофф подчеркивает, что околосмертные переживания связаны с утратой квантового состояния микротрубочек. Однако заключенная в них информация не уничтожается. Она медленно покидает тело и возвращается в космос.

Мединфо