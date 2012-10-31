Чем полезен «танец с шестом»

Для многих людей «танец на пилоне» или «танец с шестом» ассоциируется со стриптизом или стрип-пластикой. На самом деле это требующий значительных физических нагрузок спорт, который сочетает в себе элементы хореографии и шестовой акробатики. Однако постоянные занятия pole dance нормализируют и укрепляют женский организм, способствуют похудению, увеличивают силу и гибкость организма, придают уверенность в себе.

- При занятиях pole dance развиваются мышцы верхней части тела (при удержании собственного веса в различных положениях), спины (в стойках на руках) и пресса (различные удержания и перевороты) и поддерживается в тонусе все тело.

- Постоянные занятия усиливают иммунную и сердечнососудистую систему организма, ускоряют обмен веществ в организме и сжигают калории.

- С помощью занятий pole dance вы приведете в порядок осанку, а также сможете улучшить походку. А ведь это очень немаловажно для женщины.

- Улучшается дыхательная система. Pole dance помогут избавиться от хронической простуды, а также благоприятно повлияют на состояние здоровья людей, страдающих от астматических приступов.

- Pole dance ощутимо укрепляет мускулатуру. Ваше тело станет сильным и подтянутым. Здесь вы не встретите нудных повторяющихся упражнений, которые надоедают уже в самом начале выполнения. Вы танцуете, а это всегда интересно и захватывающе.

- Занятия pole dance очень полезны для женского организма, поскольку усиливают кровоснабжение органов малого таза, тем самым препятствуя развитию гинекологических заболеваний.

- Pole dance облегчает роды и является хорошим средством для профилактики и лечения целюлита.

Pole dance доступен абсолютно всем. Вы можете отлично владеть своим телом вне зависимости от вашего веса и возраста, пола и внешности. Также не представляет особого труда установить пилон у себя дома, при наличии достаточного пространства для занятий.

Pole dance - отличный антидепрессант. Занимаясь ими, вы не только отдыхаете, но и повышаете свою активность. Даже после тяжелого рабочего дня занятия поспособствует активному выбросу в кровь эндорфинов - частиц, отвечающих за наше радостное настроение, и поможет избавиться от переживаний и неприятных эмоций, накопившихся за день.

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