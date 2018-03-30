Контрастный душ - укрепляет сосуды и омолаживает кожу

Контрастный душ (КД) - это одно из средств закалки организма для усиления его защиты от простуды и инфекций дыхательных путей, а также для тренировки сердечно-сосудистой системы и сохранения красоты кожи. Он стабилизирует деятельность центральной нервной системы, улучшает самочувствие, настроение и работоспособность, дает ощущение бодрости. Тот, кто регулярно принимает КД, в несколько раз реже болеет простудными заболеваниями, становится менее чувствительным к переменам погоды, атмосферному давлению и магнитным бурям.

Действие КД простое: горячая вода расширяет сосуды, а холодная - суживает. Благодаря этому происходит полезная и эффективная гимнастика для сосудов. Кроме того, эта процедура является прекрасным способом лечения целлюлита, подтягивания мышц и повышения их тонуса, а это особенно важно для женщин.

Известно, что многие звезды кино и эстрады пользуются КД для борьбы с морщинами, сохранения красоты тела и лица, повышения тонуса всего организма.

КД особенно рекомендуется принимать людям, страдающим гипотензией (пониженное артериальное давление), хронической усталостью, геморроем.

Главный принцип КД: постепенное увеличение контрастности воды и длительности процедуры.

Методика проведения КД: поочередная подача горячей и холодной воды. С каждым днем горячую воду делаем более горячей, а холодную - более холодной. В первые дни контрастность воды меняют 3-5 раз, а дальше (постепенно) изменение контрастности воды можно увеличивать до 6-10 раз.

Чтобы КД не навредил, а принес только пользу, нужно:

1. Процедуру начинать с горячей воды, температура которой должна быть не ниже температуры тела, или даже на несколько градусов выше. Стойте под горячей водой пока не согреетесь, чтобы почувствовать себя комфортно (это должно быть не меньше 20-30 секунд).

2. Когда почувствовали, что согрелись, переключите душ на холодную воду, которая в первые дни должна быть умеренно холодной. С каждым днем температуру холодной воды снижайте на 1-2°С, постепенно доводя ее до 20°С. Через несколько дней процесс постепенного снижения температуры воды можно продлить.

3. Длительность обливания холодной водой должна быть в 2-4 раза короче, чем длительность обливания горячей водой. Чем холоднее вода, тем короче должна быть длительность ее воздействия на тело.

4. В любом случае не пытайтесь за короткий промежуток времени переходить к самой холодной воде, особенно если чувствуете при этом дискомфорт.

5. КД утром (после зарядки) заканчивайте обливанием холодной водой (для бодрости), а вечером - теплой (чтобы был лучше сон). Зимой, особенно людям пожилого возраста, утренний КД можно заканчивать обливанием ног или и всего тела теплой водой, чтобы чувствовать себя более комфортно.

6. Не используйте для лица очень холодную и очень горячую воду.

7. Не принимайте КД, если у вас есть проявление простудного заболевания.

Ольга Пащенко