Сосиски делали из мяса свиней, больных африканской чумой

В России выявили партию сосисок, произведенных из мяса свиней, больных африканской чумой свиней (АЧС) или павших от этого заболевания.

Об этом УНИАН сообщи в Федеральной службн по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

«В пробах, отобранных специалистами управления Россельхознадзора по Татарстану из партии сосисок, поступившей из Краснодарского края, в Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней. Это свидетельствует о том, что продукция была выработана из мяса свиней, больных африканской чумой свиней или павших от этого заболевания», - говорится в сообщении.

Сообщается, что загрязненная продукция поступила в Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Татарстану из ФГУП «Кубанское» ФСИН России по Краснодарскому краю в сопровождении ветеринарного свидетельства формы № 2, выданного ветеринарной службой края, удостоверяющего безопасность продукции.

Расследование, проведенное специалистами управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее, показало, что продукция этого предприятия в течение последнего месяца отправлялась в учреждения ФСИН России, дислоцированные на территории 14 субъектов России - Ростовской, Владимирской, Костромской, Вологодской, Волгоградской, Кировской, Нижегородской, Астраханской, Пензенской, Белгородской и Брянской областей, Ставропольского края, Удмуртии и Татарстана.

Россельхознадзором направлено указание руководителям территориальных управлений Россельхознадзора и органов управления ветеринарией этих субъектов Федерации с требованием установить, поступала ли продукция из ФГУП «Кубанское» ФСИН России Краснодарского края в учреждения ФСИН России, дислоцированные на подведомственной им территории. При обнаружении продукции ФГУП «Кубанское», поручено принять меры по ее задержанию и изолированию до особого указания.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году только в Краснодарском крае зарегистрировано 24 неблагополучных пункта и два инфицированных объекта среди домашних свиней, один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

