Шизофрению можно определить по глазам

Ученые создали тест, который позволяет диагностировать шизофрению по движению глаз.

Авторы теста Филип Бенсон и Давид Сент-Клер взяли за основу данные о связи между этой патологией и нарушениями глазных движений, и разработали новые биомаркеры. В ходе теста нужно отслеживать предмет в движении, процессы свободного просмотра изображений и фиксирования взгляда. Авторы метода исходят из того, что больные шизофренией не могут следить за движением точки, их зрачки догоняют движущийся объект несколькими рывками. Во время просмотра изображений траектории движения глаз здоровых и больных людей отличаются. Кроме того, люди с шизофрений не могут долго смотреть в заданную точку.

Модель для диагностики шизофрении состоит из трех тестов. Точность метода 98,3%.

medicalxpress