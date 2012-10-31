УЗИ лучше выявляет рак молочной железы, чем маммография - ученые

Ежегодно, миллионы женщин планеты проводят маммографию груди, для выявления злокачественных опухолей, что стало огромным успехом в научном сообществе, а новое исследование, проведенное в Сиэтле, штат Вашингтон, доказало, что простое УЗИ, которое излучает звуковые волны, безвредные для организма при обнаружении злокачественных опухолей молочной железы, и работает гораздо лучше, чем маммография при которой вырабатывается ионизирующее излучение,сообщает wordscience.ru

Сравнительный анализ, проведенный «Seattle Cancer Care Alliance (SCCA)», показывает, что уровень чувствительности выявления рака приборами УЗИ равен 97,7 процентам, а чувствительность маммографии только 60,9 процентов. Из 1208 случаев выявления рака груди, ультразвук обнаружил на 57 процентов больше вредных опухолей по сравнению с маммографией.

Констанц Лехман, доктор медицинских наук, директор радиологии в SCCA и ее коллеги отметили, что, как инструмент скрининга рака молочной железы среди женщин в возрасте от 30 до 39 лет, ультразвук является более безопасной и эффективной альтернативой маммографии. На таких бесспорных основаниях кажется разумным замена маммографии ультразвуком.

"У женщин моложе 40 лет, ультразвук лучше определяет злокачественные опухоли груди по сравнению с маммографией" сказала Констанц Лехман, выводы которой были недавно опубликованы в Американском журнале рентгенологии. Хотя Констанц Лехман по-прежнему рекомендует маммографию для женщин старше 40 лет, результаты ее исследования показывают, что она является неоправданным риском для организма.