Голодание делает опухоли более уязвимыми к радио- и химиотерапии

В сентябре 2012 опубликовано новое исследование ученых из USC (Университет Южной Калифорнии), которое является первым доказательством того, что контролируемое голодание повышает эффективность лучевой терапии при лечении рака, увеличивает продолжительность жизни мышей с агрессивными опухолями головного мозга.

Ученые Южно-Калифорнийского университете пришли к ошеломляющему выводу. Оказывается, что периоды короткого голодания существенно повышают эффективность лечения рака головного мозга посредством химиотерапией и радиотерапией. Данные опыты продлили жизнь лабораторным мышам с агрессивными опухолями головного мозга.

Профессор биологии и геронтологии вышеуказанного университета Вальтер Лонго и его коллеги выяснили, что голодание защищает здоровые клетки человеческого организма, одновременно с этим больные раком клетки становятся более уязвимыми к химиотерапии.

В ходе исследований ученые хотели найти способы защиты пациентов от токсичности препаратов, используемых при химиотерапии, но во время опытов двинулись в другом направлении. Лонго начал изучать комбинирование голодания с радиотерапией и лекарственным препаратом Темозоломид. Данный препарат назначается взрослым при лечении рака головного мозга и невозможности удаления опухоли хирургическим путем.

Данные лабораторных опытов показывают, что короткие периоды голодания, не более 48 часов, в комбинации с радио-и химиотерапией увеличило число выживших лабораторных мышей в 2 раза, по сравнению с мышами, которые только голодали, или только лечились.

Мыши, участвовавшие в опытах, имели наиболее распространенную и агрессивную опухоль головного мозга - глиома. Люди с диагнозом глиома, при соответствующем лечении не живут более двух лет. Поэтому открытия ученых в этой сфере станет спасительной соломинкой для людей, страдающих раком головного мозга.

wordscience.ru