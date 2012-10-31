Из продажи изъяты вакцины от гриппа фирмы Новартис

12:07, 31 октября 2012
Зарубежные новости
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Содержали хлопья

Партии вакцин от гриппа Begripal и Fluad производителя Novartis изъяты из продажи. Некоторые из вакцин содержали хлопья, возможно, что они загрязнены, сообщили СМИ.

В вакцинах швейцарского производства Новартис в Италии были обнаружены белые хлопья. Итальянские власти забили тревогу, остановив продажу обеих вакцин – Fluad и Agrippal в Италии, позднее была остановлена продажа в Швейцарии и Австрии. Теперь остановила продажу этих вакцин и Германия.

Запрет касается четырех партий вакцины Бегрипал и одной партии Флуад. Об этом сообщил во второй половине дня в четверг президент Института Пауля Эрлиха (PEI), ответственного за допуск к продаже медикаментов в Германии. В Италии Begripal продается под названием Agrippal. Обе вакцины, продающиеся в Германии, изготавливаются фирмой Novartis в Италии.

«Эта мера служит защите пациентов от возможных побочных действий», – сообщил президент PEI. Они могут появиться в течение нескольких часов после введения вакцины, содержащей хлопья. Президент института отметил, что речь может идти о непереносимости в виде аллергической реакции.

В Германии разрешена продажа в общей сложности 16 различных вакцин против сезонного гриппа зимой 2012-2013 гг. Произведенная фирмой Novartis в городе Марбург вакцина под названием Optaflu не изъята из продажи.

Хотя в Германии в вакцинах Fluad и Begripal хлопья не обнаружены, как подчеркнули в PEI, но партии, предшествующие тем, в которых они были обнаружены, также отзываются назад.

В то время, как швейцарское предприятие в пресс-релизе подчеркивает безопасность вакцин, в министерстве здравоохранения Италии считают, что плохое качество также может нанести вред здоровью. Из осторожности вакцину изъяли из продажи. До сих пор, однако, не было никаких жалоб.

The Epoch Times

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