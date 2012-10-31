Анестетики очень быстро побеждают депрессию

Небольшое количество педиатрического анестетика (кетамин), предлагает немедленное облегчение от хронической депрессии,а также для лечения резистентных пациентов. Ученые на протяжении десяти лет пытаются выяснить как это работает.

"Кетамин помогает восстановить синаптические связи между клетками мозга, поврежденными в результате стресса или депрессий" так говорится в обзоре научных исследований, журнала Science. Понимание того, как он работает, чрезвычайно важно, из за его дозировки.

Улучшение симптомов, которые проявляются через несколько часов после приема кетамина, длятся от недели до 10 дней. А в больших дозах он может вызвать краткосрочные симптомы психоза, а также может быть злоупотреблен как клубный наркотик "Special K."

Анестетик работает на совершенно ином типе системы нейромедиаторов, чем современные антидепрессанты, у которых могут уйти месяцы, до улучшения симптомов депрессий, и не работать вообще для одном из каждых трех пациентов.

Понимание того, как кетамин работает в нашем мозге, может привести к развитию совершенно нового класса антидепрессантов, предлагающим помощь для десятков миллионов людей, страдающих от хронической депрессий.

"Быстрый терапевтический эффект кетамина, при лечении резистентных пациентов, является крупнейшим прорывом в исследований депрессий за последние полвека", говорит Рональд Думан, профессор психиатрии и нейробиологии.

В своих исследованиях, Думан и его коллеги показывают, что в ряде шагов, кетамин вызывает высвобождение нейромедиатора глутамата, который в свою очередь стимулирует рост синапсов. Исследования Йельского университета показало, что повреждения этих синаптических связей вызванных хроническим стрессом быстро восстанавливаются, посредством однократной дозы кетамина.

Первоначально, связь между кетамином и облегчением симптомов депрессии, показали в Центре психического здоровья Коннектикута в Нью-Хейвен, Джон Кристал, заведующий кафедрой психиатрии Йельса, а так же Деннис Чарни, в настоящее время декан Моунт Синайской школы медицины, который помог начать клинические испытания кетамина, пока он работал в Национальном институте психического здоровья.

Усилия по разработке препаратов которые воспроизводят эффект кетамина дали обнадеживающие результаты, но они не действуют так быстро. Исследователи изучают альтернативы, и надеяться, что смогут продублировать эффективность и скорость реагирование кетамина.

Wordscience.ru