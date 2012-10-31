80% людей – интернет-зависимые

80% людей в возрасте до 25 лет признают, что зависимы от интернета. При этом каждый второй готов доверить интернету свое здоровье. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британскими исследователями.

Среди людей старше 25 лет интернет-зависимых около 60%. Каждая вторая женщина старше 25 лет в ходе опроса назвала интернет главным источником информации для определения диагноза заболевания по своим симптомам. 40% участников опроса рассказали, что ищут в интернете рецепты, а каждый третий ищет в сети советы по ремонту чего-нибудь.

Кардинально отличается роль интерна для мужчин и женщин в вопросах покупки обручального кольца. Так, женщины предпочитают искать это украшение в сети, а мужчины предпочитают ходить для этого по ювелирным магазинам.

likar.info