Дети толстеют из-за родительского стресса

11:04, 31 октября 2012
Зарубежные новости
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Неполноценно питаются

В этом исследовании приняли участие 2 119 родителей. Они отвечали на вопросы о себе и своих детях в возрасте от 3 до 17 лет. Оказалось, чем больше родители подвержены влиянию стресса, тем чаще их дети страдают от ожирения.

Это объясняется тем, что родители часто питаются полуфабрикатами и готовыми продуктами из магазина, а не приготовленной домашней пищей. Кроме того, риск ожирения повышается и от других социальных факторов и стиля жизни. Особенно подвержены риску дети из неполных и малообеспеченных семей. При низком уровне жизни рацион состоит преимущественно из полуфабрикатов и содержит мало свежих овощей и фруктов.

Проведённое исследование показало, что риск ожирения может возникнуть у детей, родители которых постоянно испытывают стресс. В этом случае нужно обратить внимание на режим питания. Если семья будет питаться полноценной пищей, то родителям будет легче справиться со своими эмоциональными нагрузками.

The Epoch Times

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