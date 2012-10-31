Во Франции разрешат принимать наркотики под присмотром врачей

Правительство Франции пообещало построить реабилитационные общины, где медики будут контролировать прием нелегальных препаратов.

К концу текущего года Социалистическая партия Франции планирует запустить в тестовом режиме серию общежитий для наркоманов, где им позволят совершенно беспрепятственно употреблять вещества, находящиеся вне закона, к примеру, героин, но под наблюдением медицинских специалистов. В этих общинах люди с наркотической зависимостью будут жить в достаточно скромных условиях и работать, но самое главное – постепенно избавляться от своей зависимости.

Создание подобных центров уже практикуются в других государствах Европы, таких как Великобритания, Германия, Италия. Их работа действительно приводит к излечению многих наркозависимых, а то, что там предоставляются стерильные иглы и другое оборудование для инъекций, а также осуществляется медицинский надзор, существенно снижает риск опасных осложнений.

По словам министра здравоохранения Франции Марисоль Турен (Marisol Touraine), некоторые муниципалитеты уже готовы к созданию таких площадок.

Однако столь эксцентричная мера пришлась по нраву не всем. Политики правого крыла во главе с бывшим министром Люком Шателем (Luc Chatel) назвали такой шаг безответственным. Большие опасения вызывает то, какие сигналы это подает молодежи. Но утвердительное решение все же было принято законодателями ради появления еще одного инструмента снижения рисков для зависимых от наркотиков.

РИА.АМИ