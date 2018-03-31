Как мать формирует психологию сына и его жизнь

Мать – са­мая пер­вая жен­щи­на на пу­ти каж­до­го муж­чи­ны – бес­соз­на­тель­но опре­де­ля­ет его бу­ду­щую лю­бов­ную жизнь, объ­яс­ня­ет нам пси­хо­ана­ли­тик Ален Бра­конье. От­стра­нен­ная, сверхопе­ка­ю­щая, влюб­лен­ная... Все­го он пред­ла­га­ет пять пси­хо­ло­ги­чес­ких ти­пов жен­щин-ма­те­рей и объ­яс­ня­ет их осо­бен­нос­ти.

С ее лю­бовью не срав­нит­ся ни­ка­кая дру­гая. Мать зна­ет, на­сколь­ко креп­ка, как уни­каль­на ее связь с сы­ном, да­же если не го­во­рит об этом вслух или на сло­вах при­умень­ша­ет ее зна­че­ние. Она – по опре­де­ле­нию – пер­вая жен­щи­на в жиз­ни сво­е­го ма­лень­ко­го муж­чи­ны!

Это рож­да­ет в ней осо­бое чувст­во уве­рен­нос­ти, да­ю­щее пра­во вес­ти се­бя так, слов­но у нее ни­ког­да не бу­дет со­пер­ниц. Она и вправ­ду ни с кем не срав­нит­ся, счи­тал ос­но­ва­тель пси­хо­ана­ли­за Фрейд, ко­то­ро­го ма­ма в дет­ст­ве на­зы­ва­ла «зо­ло­той мой Зиг­ги». Если дочь, де­воч­ка трех-шес­ти лет, пе­ре­жи­вая так на­зы­ва­е­мый эди­пов пе­ри­од раз­ви­тия, ме­ня­ет пер­вый объ­ект сво­ей люб­ви и пе­ре­но­сит чувст­ва с ма­те­ри на от­ца, то лю­бовь сы­на в том же воз­рас­те оста­ет­ся сос­ре­до­то­чен­ной на ма­те­ри*.

«Зная, на­сколь­ко че­ло­ве­чес­кие от­но­ше­ния во­об­ще про­ни­за­ны со­пер­ни­чест­вом, мож­но по­нять ог­ром­ное зна­че­ние свя­зи меж­ду ма­терью и сы­ном, пол­ностью от со­пер­ни­чест­ва сво­бод­ной, а так­же ее воз­дейст­вие на всю даль­ней­шую лю­бов­ную жизнь бу­ду­ще­го муж­чи­ны», – объ­яс­ня­ет пси­хо­ана­ли­тик Ален Бра­конье. Он так­же на­по­ми­на­ет о том, как важ­ны собст­вен­ное от­но­ше­ние к муж­чи­нам и же­ла­ния са­мой ма­те­ри, ко­то­рые она бес­соз­на­тель­но пе­ре­да­ет сы­ну.

Пси­хо­ана­ли­тик пред­ла­га­ет рас­смот­реть пять пси­хо­ло­ги­чес­ких ти­пов, ко­то­рые со­су­щест­ву­ют в каж­дой жен­щи­не-ма­те­ри, но мо­гут в раз­ной ме­ре про­явить­ся в за­ви­си­мос­ти от осо­бен­нос­тей ее лич­нос­ти и жиз­нен­но­го опы­та, а так­же от той ро­ли, ко­то­рую иг­ра­ет в семье ее муж или спут­ник жиз­ни.

Мать влюб­лен­ная

Ее по­ве­де­ние: взгляд, же­с­ты, сло­ва – все вы­ра­жа­ет лю­бов­ное вос­хи­ще­ние сы­ном, на ко­то­ро­го она пол­ностью пе­ре­но­сит свое пред­став­ле­ние о муж­ском иде­а­ле. Она всег­да го­то­ва хва­лить его кра­со­ту, ум и дру­гие до­сто­инст­ва, она гор­да и счаст­ли­ва, ког­да он до­би­ва­ет­ся успе­хов.

Она уве­ре­на в его блес­тя­щем бу­ду­щем не­за­ви­си­мо от то­го, го­во­рит она об этом или нет. Она хо­чет для сво­е­го сы­на толь­ко са­мо­го луч­ше­го и го­то­ва по­жерт­во­вать ра­ди не­го со­бой: он для нее – смысл жиз­ни. Она не толь­ко все­мер­но под­дер­жи­ва­ет сы­на, но и мно­го­го тре­бу­ет от не­го. Она не хо­чет ми­рить­ся с про­яв­ле­ни­я­ми по­средст­вен­нос­ти ни в нем са­мом, ни в его окру­же­нии. Эта мать воз­ла­га­ет на сы­на все свои на­деж­ды.

Да­же если она по ха­рак­те­ру сдер­жан­на и за­мкну­та, она по­ощ­ря­ет его, не жа­лея по­хвал, лас­ки и за­бо­ты. Это ти­пич­ная мать «ве­ли­ко­го муж­чи­ны».

Ее вли­я­ние: та­кая мать из­лу­ча­ет ог­ром­ную си­лу. От нее сын по­лу­ча­ет проч­ную уве­рен­ность в се­бе, бла­го­да­ря ко­то­рой без стра­ха встре­тит лю­бые жиз­нен­ные про­бле­мы. Он уве­рен в се­бе и чес­то­лю­бив. Этот «из­бран­ный», окры­лен­ный и вдох­нов­лен­ный без­ус­лов­ной ма­те­рин­ской лю­бовью, от­пра­вит­ся на по­ис­ки той, ко­то­рая при­мет эс­та­фе­ту у его ма­те­ри и всю жизнь не бу­дет спус­кать с не­го вос­хи­щен­но­го взгля­да.

Но бы­ва­ет, что его на­деж­ды не оправ­ды­ва­ют­ся, – и тог­да ро­ма­ны сле­ду­ют один за дру­гим. По­иск единст­вен­ной обо­ра­чи­ва­ет­ся по­ис­ком при­клю­че­ний, и пре­крас­ный принц, узнав го­речь разо­ча­ро­ва­ния, пре­вра­ща­ет­ся в дон­жу­а­на. Если этот при­дир­чи­вый за­во­е­ва­тель все же оты­щет свою из­бран­ни­цу, он по­тре­бу­ет от нее са­мо­от­ре­че­ния и пре­дан­нос­ти на всю жизнь. Силь­ные, не­за­ви­си­мые жен­щи­ны, как и вет­ре­ные за­во­е­ва­тель­ни­цы муж­ских сер­дец, обыч­но ма­ло его ин­те­ре­су­ют.

Мать сверхопе­ка­ю­щая

Ее по­ве­де­ние: это ти­пич­ная ев­рей­ская мать из филь­мов Ву­ди Ал­ле­на – тре­вож­ная собст­вен­ни­ца, меч­та­ю­щая слить­ся с сы­ном в еди­ное це­лое и по­сто­ян­но вме­ши­ва­ю­ща­я­ся в его де­ла. Ее цель – как мож­но доль­ше оста­вать­ся в жиз­ни сы­на единст­вен­ной и не­пов­то­ри­мой жен­щи­ной.

Для это­го она без за­зре­ния со­вес­ти иг­ра­ет на кон­трас­тах, дейст­вуя то за­пу­ги­ва­ни­ем - она пре­уве­ли­чи­ва­ет опас­нос­ти, как эмо­ци­о­наль­ные, так и ма­те­ри­аль­ные, то лас­кой - ба­лу­ет сы­на, со­зда­вая для не­го мак­си­маль­но ком­форт­ную об­ста­нов­ку.

Из-за сво­ей глу­бо­кой тре­вож­нос­ти она пе­ре­да­ет сы­ну пес­си­мис­тич­ный взгляд на че­ло­ве­чес­кие от­но­ше­ния, что вы­зы­ва­ет у не­го склон­ность к эмо­ци­о­наль­ной за­ви­си­мос­ти и в свою оче­редь тре­вож­ность.

Ее вли­я­ние: сы­новья, раз­дав­лен­ные этой жес­то­кой лю­бовью, рас­тут в ат­мо­сфе­ре бес­по­койст­ва, эмо­ци­о­наль­ной не­зре­лос­ти и чувст­ва ви­ны. Им труд­но на­ла­дить близ­кие от­но­ше­ния, труд­но вы­ра­зить свои чувст­ва и рас­ска­зать о них…

Муж­чи­нам, бук­валь­но при­вя­зан­ным к сво­ей ма­те­ри, если и уда­ет­ся пе­ре­ре­зать пу­по­ви­ну, то лишь в ре­зуль­та­те ссо­ры, при­чем раз и на­всег­да. В про­тив­ном слу­чае они хра­нят пре­дан­ность ма­те­ри и пред­по­чи­та­ют блюс­ти дис­тан­цию с дру­ги­ми жен­щи­на­ми, ко­то­рых встре­ча­ют на жиз­нен­ном пу­ти и ко­то­рым, ра­зу­ме­ет­ся, ред­ко уда­ет­ся за­во­е­вать бла­го­склон­ность по­тен­ци­аль­ной свек­ро­ви.

По­это­му та­кие муж­чи­ны пред­по­чи­та­ют не­сколь­ко ин­фан­тиль­ных жен­щин, ко­то­рых «ма­моч­ка» мо­жет сим­во­ли­чес­ки удо­че­рить.

Мать от­стра­нен­ная

Ее по­ве­де­ние: она глу­бо­ко со­мне­ва­ет­ся в том, что мо­жет быть хо­ро­шей ма­терью. По­это­му она все вре­мя бо­ит­ся сде­лать что-ни­будь не так, при­чи­нить ре­бен­ку боль.

Все, что ис­хо­дит от нее са­мой, пред­став­ля­ет­ся ей по­тен­ци­аль­но опас­ным – ее эмо­ции, ее пред­ло­же­ния, ее при­кос­но­ве­ния. В ре­зуль­та­те она дер­жит­ся от сво­е­го сы­на по­даль­ше, как фи­зи­чес­ки, так и эмо­ци­о­наль­но.

Это во­все не зна­чит, что она его не лю­бит, – на­обо­рот. Но по­ка он не до­га­да­ет­ся о том, что под хо­лод­ностью ма­те­ри скры­ва­ет­ся стра­да­ние, он бу­дет чувст­во­вать се­бя не­до­ста­точ­но лю­би­мым.

Ее вли­я­ние: сре­ди сы­но­вей от­стра­нен­ных ма­те­рей час­то мож­но встре­тить же­но­не­на­вист­ни­ков и да­же миз­ан­тро­пов. Не ощу­тив теп­ла и чувст­ва без­опас­нос­ти от ма­те­рин­ской люб­ви, они с тру­дом до­ве­ря­ют жен­щи­нам и за­час­тую ци­нич­но го­во­рят о люб­ви и сек­су­аль­нос­ти.

В близ­ких от­но­ше­ни­ях они бо­ят­ся по­ка­зы­вать свои чувст­ва и, стре­мясь за­щи­тить­ся, про­яв­ля­ют от­пу­ги­ва­ю­щую хо­лод­ность. По­лу­ча­ет­ся, что в сво­их от­но­ше­ни­ях с жен­щи­на­ми они вос­про­из­во­дят ма­те­рин­скую от­да­лен­ность и са­ми от это­го стра­да­ют.

Но если они отва­жат­ся осла­бить свою за­щи­ту и встре­тят уве­рен­ную в се­бе, теп­лую, сер­деч­ную жен­щи­ну, они вло­жат в от­но­ше­ния с ней всю свою ду­шу.

Мать до­бро­же­ла­тель­ная

Ее по­ве­де­ние: преж­де все­го, эта мать – счаст­ли­вая жен­щи­на, до­воль­ная сво­им спут­ни­ком жиз­ни. Она не про­еци­ру­ет на сы­на ни из­лиш­них ожи­да­ний, ни не­до­сти­жи­мых иде­а­лов.

Она вни­ма­тель­на к по­треб­нос­тям ре­бен­ка, но не тре­вож­на и не стре­мит­ся под­нять свою са­мо­оцен­ку за счет успе­хов сы­на. Она за­бо­тит­ся обо всей сво­ей семье и отво­дит от­цу ре­бен­ка по­до­ба­ю­щее ему мес­то. Ис­точ­ни­ков ра­дос­ти у нее мно­го – ре­бе­нок для нее не один свет в окош­ке.

Хо­тя она вни­ма­тель­на к сы­ну и спо­соб­на уста­но­вить с ним до­ве­ри­тель­ные от­но­ше­ния, она ни­ког­да не стре­мит­ся вме­ши­вать­ся в его жизнь и не ве­дет се­бя как собст­вен­ни­ца, осо­бен­но ког­да он до­сти­га­ет под­рост­ко­во­го воз­рас­та. Од­ним сло­вом, она лю­бит его, не ме­шая ему же­лать и лю­бить дру­гих жен­щин.

Ее вли­я­ние: та­кая мать рас­тит уве­рен­ных в се­бе муж­чин, до­воль­ных со­бой и лег­ко за­вя­зы­ва­ю­щих от­но­ше­ния с жен­щи­на­ми. Если мать муж­чи­ны бы­ла счаст­ли­ва, и он в свою оче­редь бу­дет хо­теть ос­част­ли­вить спут­ни­цу жиз­ни.

Сы­новья до­бро­же­ла­тель­ных ма­те­рей уме­ют при­ни­мать и вы­ра­жать свои эмо­ции. Они при­вле­ка­ют жен­щин, не при­бе­гая к бле­фу или де­мон­ст­ра­ции сво­е­го пре­вос­ходст­ва. Та­кие муж­чи­ны с оди­на­ко­вой лег­костью иг­ра­ют ро­ли дру­га и лю­бов­ни­ка, с жен­щи­ной ощу­ща­ют се­бя в без­опас­нос­ти и чувст­ву­ют се­бя уве­рен­но при лю­бой рас­ста­нов­ке сил.

Но ахил­ле­со­ва пя­та есть и у них: они пред­по­чи­та­ют вы­стра­ивать с жен­щи­на­ми от­но­ше­ния, ос­но­ван­ные на до­бро­же­ла­тель­нос­ти, а не на влюб­лен­нос­ти. Как го­во­рил Арис­то­тель, ко­то­рый, ве­ро­ят­но, от­но­сил­ся имен­но к это­му ти­пу муж­чин, «друж­ба – луч­шая судь­ба суп­ру­жес­кой люб­ви»...

Мать по­дав­ля­ю­щая

Ее по­ве­де­ние: со­зна­ет она это или нет, она жи­вет в со­сто­я­нии вой­ны с муж­чи­на­ми и стре­мит­ся под­чи­нить их се­бе. В тер­ми­нах пси­хо­ана­ли­за эта жен­щи­на же­ла­ет, что­бы «фал­лос» (сим­вол влас­ти) был лишь у нее од­ной.

Об­ла­дая власт­ным ха­рак­те­ром, она не тер­пит воз­ра­же­ний и обо­жа­ет ко­ман­до­вать. Пря­мо­ли­ней­но или же бо­лее тон­ко, же­лез­ной ру­кой в бар­хат­ной пер­чат­ке она при лю­бом удоб­ном слу­чае на­по­ми­на­ет сы­ну, кто хо­зя­ин в до­ме.

Ее вли­я­ние: пос­ле опы­та жиз­ни с та­кой ма­терью как не бо­ять­ся встре­чи с жен­щи­ной на­еди­не? Сы­новья та­ких сверх­в­ласт­ных ма­те­рей ве­дут се­бя па­ра­док­саль­но.

На пер­вый взгляд они их из­бе­га­ют, но на са­мом де­ле по­всю­ду ищут их ко­пию, что­бы сно­ва на­чать со спут­ни­цей жиз­ни иг­ру в гос­по­жу и ра­ба. Че­рез не­ко­то­рое вре­мя они пы­та­ют­ся сбро­сить иго с по­мощью из­ме­ны… но тщет­но.

Од­на­ко их под­чи­не­ние не без­гра­нич­но: ког­да та­кие муж­чи­ны чувст­ву­ют, что жен­щи­на угро­жа­ет их му­жест­вен­нос­ти, они мо­гут про­яв­лять на­си­лие, сло­ва­ми или фи­зи­чес­ки. Так они мстят за уни­же­ния, ис­пы­тан­ные под властью ма­те­ри.

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