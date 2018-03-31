Как мать формирует психологию сына и его жизнь
Почему нельзя бить и унижать мальчика? И почему нельзя чрезмерно опекать?..
Мать – самая первая женщина на пути каждого мужчины – бессознательно определяет его будущую любовную жизнь, объясняет нам психоаналитик Ален Браконье. Отстраненная, сверхопекающая, влюбленная... Всего он предлагает пять психологических типов женщин-матерей и объясняет их особенности.
С ее любовью не сравнится никакая другая. Мать знает, насколько крепка, как уникальна ее связь с сыном, даже если не говорит об этом вслух или на словах приуменьшает ее значение. Она – по определению – первая женщина в жизни своего маленького мужчины!
Это рождает в ней особое чувство уверенности, дающее право вести себя так, словно у нее никогда не будет соперниц. Она и вправду ни с кем не сравнится, считал основатель психоанализа Фрейд, которого мама в детстве называла «золотой мой Зигги». Если дочь, девочка трех-шести лет, переживая так называемый эдипов период развития, меняет первый объект своей любви и переносит чувства с матери на отца, то любовь сына в том же возрасте остается сосредоточенной на матери*.
«Зная, насколько человеческие отношения вообще пронизаны соперничеством, можно понять огромное значение связи между матерью и сыном, полностью от соперничества свободной, а также ее воздействие на всю дальнейшую любовную жизнь будущего мужчины», – объясняет психоаналитик Ален Браконье. Он также напоминает о том, как важны собственное отношение к мужчинам и желания самой матери, которые она бессознательно передает сыну.
Психоаналитик предлагает рассмотреть пять психологических типов, которые сосуществуют в каждой женщине-матери, но могут в разной мере проявиться в зависимости от особенностей ее личности и жизненного опыта, а также от той роли, которую играет в семье ее муж или спутник жизни.
Мать влюбленная
Ее поведение: взгляд, жесты, слова – все выражает любовное восхищение сыном, на которого она полностью переносит свое представление о мужском идеале. Она всегда готова хвалить его красоту, ум и другие достоинства, она горда и счастлива, когда он добивается успехов.
Она уверена в его блестящем будущем независимо от того, говорит она об этом или нет. Она хочет для своего сына только самого лучшего и готова пожертвовать ради него собой: он для нее – смысл жизни. Она не только всемерно поддерживает сына, но и многого требует от него. Она не хочет мириться с проявлениями посредственности ни в нем самом, ни в его окружении. Эта мать возлагает на сына все свои надежды.
Даже если она по характеру сдержанна и замкнута, она поощряет его, не жалея похвал, ласки и заботы. Это типичная мать «великого мужчины».
Ее влияние: такая мать излучает огромную силу. От нее сын получает прочную уверенность в себе, благодаря которой без страха встретит любые жизненные проблемы. Он уверен в себе и честолюбив. Этот «избранный», окрыленный и вдохновленный безусловной материнской любовью, отправится на поиски той, которая примет эстафету у его матери и всю жизнь не будет спускать с него восхищенного взгляда.
Но бывает, что его надежды не оправдываются, – и тогда романы следуют один за другим. Поиск единственной оборачивается поиском приключений, и прекрасный принц, узнав горечь разочарования, превращается в донжуана. Если этот придирчивый завоеватель все же отыщет свою избранницу, он потребует от нее самоотречения и преданности на всю жизнь. Сильные, независимые женщины, как и ветреные завоевательницы мужских сердец, обычно мало его интересуют.
Мать сверхопекающая
Ее поведение: это типичная еврейская мать из фильмов Вуди Аллена – тревожная собственница, мечтающая слиться с сыном в единое целое и постоянно вмешивающаяся в его дела. Ее цель – как можно дольше оставаться в жизни сына единственной и неповторимой женщиной.
Для этого она без зазрения совести играет на контрастах, действуя то запугиванием - она преувеличивает опасности, как эмоциональные, так и материальные, то лаской - балует сына, создавая для него максимально комфортную обстановку.
Из-за своей глубокой тревожности она передает сыну пессимистичный взгляд на человеческие отношения, что вызывает у него склонность к эмоциональной зависимости и в свою очередь тревожность.
Ее влияние: сыновья, раздавленные этой жестокой любовью, растут в атмосфере беспокойства, эмоциональной незрелости и чувства вины. Им трудно наладить близкие отношения, трудно выразить свои чувства и рассказать о них…
Мужчинам, буквально привязанным к своей матери, если и удается перерезать пуповину, то лишь в результате ссоры, причем раз и навсегда. В противном случае они хранят преданность матери и предпочитают блюсти дистанцию с другими женщинами, которых встречают на жизненном пути и которым, разумеется, редко удается завоевать благосклонность потенциальной свекрови.
Поэтому такие мужчины предпочитают несколько инфантильных женщин, которых «мамочка» может символически удочерить.
Мать отстраненная
Ее поведение: она глубоко сомневается в том, что может быть хорошей матерью. Поэтому она все время боится сделать что-нибудь не так, причинить ребенку боль.
Все, что исходит от нее самой, представляется ей потенциально опасным – ее эмоции, ее предложения, ее прикосновения. В результате она держится от своего сына подальше, как физически, так и эмоционально.
Это вовсе не значит, что она его не любит, – наоборот. Но пока он не догадается о том, что под холодностью матери скрывается страдание, он будет чувствовать себя недостаточно любимым.
Ее влияние: среди сыновей отстраненных матерей часто можно встретить женоненавистников и даже мизантропов. Не ощутив тепла и чувства безопасности от материнской любви, они с трудом доверяют женщинам и зачастую цинично говорят о любви и сексуальности.
В близких отношениях они боятся показывать свои чувства и, стремясь защититься, проявляют отпугивающую холодность. Получается, что в своих отношениях с женщинами они воспроизводят материнскую отдаленность и сами от этого страдают.
Но если они отважатся ослабить свою защиту и встретят уверенную в себе, теплую, сердечную женщину, они вложат в отношения с ней всю свою душу.
Мать доброжелательная
Ее поведение: прежде всего, эта мать – счастливая женщина, довольная своим спутником жизни. Она не проецирует на сына ни излишних ожиданий, ни недостижимых идеалов.
Она внимательна к потребностям ребенка, но не тревожна и не стремится поднять свою самооценку за счет успехов сына. Она заботится обо всей своей семье и отводит отцу ребенка подобающее ему место. Источников радости у нее много – ребенок для нее не один свет в окошке.
Хотя она внимательна к сыну и способна установить с ним доверительные отношения, она никогда не стремится вмешиваться в его жизнь и не ведет себя как собственница, особенно когда он достигает подросткового возраста. Одним словом, она любит его, не мешая ему желать и любить других женщин.
Ее влияние: такая мать растит уверенных в себе мужчин, довольных собой и легко завязывающих отношения с женщинами. Если мать мужчины была счастлива, и он в свою очередь будет хотеть осчастливить спутницу жизни.
Сыновья доброжелательных матерей умеют принимать и выражать свои эмоции. Они привлекают женщин, не прибегая к блефу или демонстрации своего превосходства. Такие мужчины с одинаковой легкостью играют роли друга и любовника, с женщиной ощущают себя в безопасности и чувствуют себя уверенно при любой расстановке сил.
Но ахиллесова пята есть и у них: они предпочитают выстраивать с женщинами отношения, основанные на доброжелательности, а не на влюбленности. Как говорил Аристотель, который, вероятно, относился именно к этому типу мужчин, «дружба – лучшая судьба супружеской любви»...
Мать подавляющая
Ее поведение: сознает она это или нет, она живет в состоянии войны с мужчинами и стремится подчинить их себе. В терминах психоанализа эта женщина желает, чтобы «фаллос» (символ власти) был лишь у нее одной.
Обладая властным характером, она не терпит возражений и обожает командовать. Прямолинейно или же более тонко, железной рукой в бархатной перчатке она при любом удобном случае напоминает сыну, кто хозяин в доме.
Ее влияние: после опыта жизни с такой матерью как не бояться встречи с женщиной наедине? Сыновья таких сверхвластных матерей ведут себя парадоксально.
На первый взгляд они их избегают, но на самом деле повсюду ищут их копию, чтобы снова начать со спутницей жизни игру в госпожу и раба. Через некоторое время они пытаются сбросить иго с помощью измены… но тщетно.
Однако их подчинение не безгранично: когда такие мужчины чувствуют, что женщина угрожает их мужественности, они могут проявлять насилие, словами или физически. Так они мстят за унижения, испытанные под властью матери.