Самая вредная обувь для ваших ног

Обувь, в которой мы ходим, зачастую вредит нашим стопам. Стопа - сложнейшая анатомо-физиологическая система, от правильного функционирования которой зависит здоровье ног, сосудов, позвоночника и даже внутренних органов.

Туфли на высоком каблуке

При хождении на высоких каблуках мы передвигаемся фактически на цыпочках, в результате вес тела падает не на таранную кость, как должен, а на головки плюсневых костей, не способных выдерживать такую нагрузку. Результат - артриты (в том числе коленного сустава), микротрещины в костях, ущемление нервов. Стопа опухает и болит.

Туфли на шпильке

Еще более опасная обувь, потому что помимо вышеописанной проблемы (хождение на цыпочках) добавляет еще две.

Во-первых, при хождении на шпильке мышцы стопы и голени постоянно находятся в напряжении - из-за необходимости удерживать баланс.

Во-вторых, подвернуть ногу в этой ситуации проще простого. А это чревато вывихом и даже переломом.

Скользкая обувь

Обувь на скользкой подошве опасна не только зимой. Летом скользкие набойки на гладком полу, например в метро, могут привести к трагическим последствиям. В более легких случаях падение может закончиться вывихом или ушибом.

Обувь неправильного размера

Зачастую мы выбираем обувь, меньшую по размеру, чем нужно. Результат - мозоли, нарушение кровообращения в стопе, бурситы, артриты.

Примерять обувь нужно вечером и выбирать модели из мягкого материала, пропускающего воздух. Пальцы при этом должны располагаться свободно и вместе. Высота устойчивого каблука должна быть 1,5-4 см, а подошва - эластичной.

Туфли с твердым задником

Жесткий задник обуви способен не только натереть кожу до мозолей на пятке. Оказывая сильное давление на синовиальную сумку, расположенную между ахилловым сухожилием и кожей, он приводит к развитию заднего пяточного бурсита - заболевания, которому подвержены женщины 20-30 лет.

Его симптомы: боль и припухлость в области сустава, ограничение подвижности стопы.

Обувь на платформе

Если разница между высотой каблука и подошвы под пальцами велика, к этой обуви относятся все минусы высокого каблука. Кроме того, минусом такой обуви является абсолютно негнущаяся подошва, которая препятствует амортизации.

Шлепки

При ходьбе шлепки приходится удерживать пальцами ног, чтобы они не соскочили с ноги - а это значит, что мышцы стопы постоянно находятся в напряжении.

Второй минус этой обуви - мягкая подошва и полная открытость: шлепки не защитят стопу, если вы запнетесь или наступите на что-то острое.

Лодочки

Узкие лодочки, босоножки с ремешками или зауженные мужские и женские туфли приводят к сдавлению ноги и ухудшению ее кровоснабжения. Что в свою очередь чревато истончением и травмами ногтей, которые легко поражает грибок, отеками, тромбофлебитом, варикозным расширением вен, а также бурситами, ущемлениями нерва и даже деформацией пальцев ноги.

Балетки

В балетках стопа не поддерживается вовсе. Эти туфли очень мягкие. При ходьбе в них происходит перерастяжение подошвенного апоневроза, что может осложниться таким заболеванием, как подошвенный фасциит - это повреждение связки, удерживающей свод стопы.

Для профилактики в балетки лучше подкладывать индивидуальные стельки. И не носить их слишком долго.

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