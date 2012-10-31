Продукты для ума

Многие из нас, чтобы улучшить работоспособность, прибегают к кофе или другим стимуляторам и энергетикам. Но вы уверены, что они действительно работают? К тому же пища для мозга должна быть полезной!

Начнем с того, что кофеин – это не магический способ повысить IQ и стать умнее. Но тем не менее, кофеин способен сделать вас энергичнее и даже в некоторой степени помогает сфокусировать внимание на рабочих задачах. Но все же передозировка кофеина делает человека нервозным и причинит психический дискомфорт.

Морская рыба, в первую очередь, лососевые, – вот что уж действительно можно назвать пищей для ума. Это источник протеинов, необходимых для головного мозга, и омега–3–кислот, которые незаменимы для обеспечения когнитивных функций. Чтобы обеспечить свой мозг этими нутриентами, нужно есть рыбу не менее 2 раз в неделю.

Орехи и семечки богаты омега–6–кислотами и антиоксидантами, которые предотвращают старение мозга. Специалисты рекомендуют употреблять их ежедневно.

Авокадо и цельнозерновые – следующий шаг к интеллектуальным свершениям. Каждый орган человека зависит от кровоснабжения, в особенности – сердце и мозг. Диета, богатая цельнозерновыми продуктами и авокадо снижает риск болезней сердца и улучшает кровоснабжение головного мозга.

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