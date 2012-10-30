Перцовая маска для роста волос
15:00, 30 октября 2012Зарубежные новости
1
Просто и эффективно
Приготовьте домашнюю маску, которая поможет вам активизировать кровообращение и ускорить процесс роста волос.
Ингредиенты:
1 столовая ложка молотого красного перца.
4 столовые ложки жидкого меда.
1 ампула масляного витамина А.
1 ампула масляного витамина Е.
Способ приготовления:
Смешайте перец с медом.
Тщательно перемешайте.
Добавьте масляные витамины.
Тщательно перемешайте.
Способ применения:
Промойте волосы шампунем.
Нанесите маску на корни волос.
Замотайте полиэтиленовой пленкой.
Сверху намотайте полотенце.
Оставьте на 40 минут.
Смойте теплой водой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter