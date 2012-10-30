Перцовая маска для роста волос

Просто и эффективно

Приготовьте домашнюю маску, которая поможет вам активизировать кровообращение и ускорить процесс роста волос. Ингредиенты: 1 столовая ложка молотого красного перца.

4 столовые ложки жидкого меда.

1 ампула масляного витамина А.

1 ампула масляного витамина Е. Способ приготовления: Смешайте перец с медом.

Тщательно перемешайте.

Добавьте масляные витамины.

Тщательно перемешайте. Способ применения: Промойте волосы шампунем. Нанесите маску на корни волос. Замотайте полиэтиленовой пленкой. Сверху намотайте полотенце. Оставьте на 40 минут. Смойте теплой водой. sunny7.com.ua

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