Перцовая маска для роста волос

15:00, 30 октября 2012
Зарубежные новости
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Просто и эффективно

Приготовьте домашнюю маску, которая поможет вам активизировать кровообращение и ускорить процесс роста волос.

Ингредиенты:

1 столовая ложка молотого красного перца.
4 столовые ложки жидкого меда.
1 ампула масляного витамина А.
1 ампула масляного витамина Е.

Способ приготовления:

Смешайте перец с медом.
Тщательно перемешайте.
Добавьте масляные витамины.
Тщательно перемешайте.

Способ применения:

Промойте волосы шампунем.

Нанесите маску на корни волос.

Замотайте полиэтиленовой пленкой.

Сверху намотайте полотенце.

Оставьте на 40 минут.

Смойте теплой водой.

sunny7.com.ua

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