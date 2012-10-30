Ураган "Сэнди" затопил три города в США

Противопаводковая дамба близ городов Муначи, Литтл Ферри и Карлштадт на севере штата Нью-Джерси утром 30 октября была прорвана потоками воды. В результате прорыва дамбы все три населенных пункта оказались затоплены: уровень воды там составляет от 1,2 до полутора метров, сообщает Reuters.

О жертвах и пострадавших в результате происшествия ничего не сообщается, однако представители местных властей уже заявили, что приступают к проведению спасательной операции. По их словам, небольшие города были "сметены" потоками воды.

Причиной сильнейшего наводнения и прорыва дамбы стал ураган "Сэнди", обрушившийся на восточное побережье США.

Из-за ненастья на востоке США были отменены тысячи авиарейсов, проведена эвакуация сотен тысяч людей, а миллионы местных жителей остались без электричества из-за обрыва линий электропередач.

Президент США Барак Обама объявил штат Нью-Йорк зоной бедствия и распорядился начать оказывать федеральную помощь пострадавшим районам. Прямые убытки от урагана уже оценили в 20 миллиардов долларов, однако эта сумма может существенно увеличиться из-за потерь от вынужденного простоя экономики региона.

29 октября из-за урагана "Сэнди" Атлантик-Сити оказался под угрозой затопления. Кроме того, ураган "Сенди" на Карибах стал причиной гибели 65 человек.

Жертвами урагана "Сэнди", обрушившегося на восточное побережье США и Канады в ночь на 30 октября стали, по меньшей мере, 17 человек.

Американский телеканал CNN приводит ряд рекомендаций от выживших при стихийном бедствии в Новом Орлеане в 2005 году для жителей США, попавших в зону бедствия шторма "Сэнди". В частности, рекомендуется не использовать мобильные телефоны для работы в сетях Wi-Fi, Bluetooth и GPS, чтобы не разряжать батарею устройства.

В случае подготовки видеосъемки своего дома для страховых компаний, необходимо открыть все шкафы и помещения, чтобы запечатлеть их содержимое для последующего возмещения страхового покрытия.

"Сохраняйте позитивный настрой и помогайте тем, кто с вами по соседству… Сохраняйте спокойствие при общении с семьей, друзьями и соседями, а также делитесь своими ресурсами", - сообщает телеканал.

Между тем, старожилы Нью-Йорка, прожившие на Манхэттене около 30 лет, делясь впечатлениями, сообщают, что подобной картины они никогда не наблюдали. "Я смотрю из окна и вижу реку, которая течет по центру Манхэттена", - цитирует телеканал слова местного жителя.

В свою очередь газета New-York Times сообщает со ссылкой на руководство метрополитена Нью-Йорка, что шторм "Сэнди" стал самым разрушительным в истории системы метро за последние 108 лет, и отмечает, что сроки восстановления транспортной сети "Большого яблока" пока не называются.

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