Выбираем вид спорта по ДНК

Чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вид спорта, достаточно просто сделать специальный анализ ДНК. Кроме того, по генетическому профилю можно подобрать индивидуальный «правильный» рацион питания.

Такой тест разработан итальянскими учеными. По словам молекулярного биолога Альберто Сантини, в генетическом коде каждого конкретного человека имеются данные о предрасположенности к тому или иному виду физической деятельности и продуктам питания. Чтобы узнать это, нужно изучить 7 фрагментов ДНК в образце слюны. Аккредитованные лаборатории уже проводят такой анализ за 150-200 евро.

Вместе с тем, ученые напоминают, что образ жизни, питание и координация движения не менее важны, чем роль ДНК в выборе «своего» вида спорта.

likar.info