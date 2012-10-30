Синтетический витамин Е вредит костям

Выяснилось, что не все витамины полезны для человеческого организма. Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Nature, свидетельствуют о том, что синтетический витамин E может отрицательно влиять на кости.

Ученые в избытке давали подопытным мышам этот витамин с пищей. В итоге их костная масса снизилась до критического уровня, что могло привести к многочисленным переломам. До этого момента влияние витамина Е на кости было мало изучено.

Плотность и размер костей в течение всей жизни могут изменяться. Это зависит от соблюдения баланса между клетками остеобластами, создающими новые костные ткани, и клетками остеокластами, блокирующими этот процесс. Исследователи установили, что витамин Е может ускорять формирование остеокластов, и от этого организм начинает терять больше костной массы, чем может выработать.

Это исследование полностью опровергает гипотезу 2010 года, согласно которой ученые пришли к выводу, что пожилым людям нужно регулярно принимать витамин Е для сохранения костной структуры тела в оптимальном состоянии.

Исследователи заметили, что потеря костной структуры выразительнее всего проявляется в таких случаях, когда человек пьет витамин Е в сочетании с добавками. Многие ученые считают, что синтетический витамин Е теряет многие полезные качества, например, способность предотвратить дегенерацию нервных тканей. Также он может вызвать рак простаты.

Однако большое количество этого вещества, способного нанести костям серьезный вред, невозможно получать в натуральном виде. Помните, что витамин Е может вредить организму только в том случае, когда он употребляется в избытке, но в нормальном количестве он проявит только полезные свойства.

Натуральный витамин Е содержится в зеленых овощах (брокколи, шпинат), маслах, некоторых сортах орехов (фундук и миндаль).

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immunar.ru