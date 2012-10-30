Муж на родах: польза или вред?

Сек­со­ло­ги счи­та­ют, что при­сут­ст­вие му­жа при ро­дах не очень по­лез­но.

Но в то же вре­мя пси­хо­ло­ги утверж­да­ют, что это очень сбли­жа­ет суп­ру­гов, объ­еди­ня­ет их, и отец, ко­то­рый при­сут­ст­во­вал на ро­дах, с пер­вых ми­нут осо­зна­ет свое от­цовст­во.

Обыч­но это чувст­во при­хо­дит к муж­чи­нам не сра­зу. Это при­чи­на мно­гих кон­флик­тов, в том чис­ле и сек­су­аль­ных.

Де­вять ме­ся­цев они жда­ли ре­бен­ка, а воз­мож­но, что и к бе­ре­мен­нос­ти па­ра го­то­ви­лась не­сколь­ко лет. На­ко­нец, про­изо­шло за­ча­тие, бу­ду­щий па­па каж­дый день об­ща­ет­ся с бу­ду­щим ма­лы­шом. Но рож­да­ет­ся ре­бе­нок, и лю­бя­щий па­па­ша, ко­то­рый его так ждал, вдруг на­чи­на­ет про­па­дать из до­ма. У не­го по­яв­ля­ют­ся важ­ные де­ла, он едет к друзь­ям, вспо­ми­на­ет да­же тех при­яте­лей, с ко­то­ры­ми он 10 лет не об­щал­ся. По­че­му?

По­то­му, что чувст­во люб­ви к ре­бен­ку по­яв­ля­ет­ся у муж­чи­ны не сра­зу. Оно, по боль­шо­му сче­ту, не сра­зу по­яв­ля­ет­ся и у ма­те­ри, но, прой­дя че­рез ро­ды, по­сто­ян­но кон­так­ти­руя с ре­бен­ком, в том чис­ле и те­лес­но, че­рез корм­ле­ние, к ма­те­ри осо­знан­ное чувст­во люб­ви при­хо­дит на­мно­го быст­рее.

К от­цам – ког­да ма­лы­шу ис­пол­ня­ет­ся где-то по­лго­да, он на­чи­на­ет тя­нуть­ся к па­пе, улы­бать­ся ему. А как при­знать­ся се­бе и окру­жа­ю­щим, что ты не лю­бишь сво­е­го ре­бен­ка, ко­то­ро­го ты так дол­го ждал? И муж­чи­на бе­жит от сво­их чувств, от от­сут­ст­вия люб­ви к сво­е­му ре­бен­ку.

По­лу­ча­ет­ся, что, при­гла­шая му­жа на ро­ды, мы при­о­бре­та­ем для ре­бен­ка хо­ро­ше­го от­ца, но те­ря­ем его как му­жа?

Сек­со­ло­ги счи­та­ют, что при­сут­ст­вие муж­чи­ны при ро­дах мо­жет не­га­тив­но ска­зы­вать­ся на его сек­су­аль­нос­ти в даль­ней­шем. В мо­мент сек­су­аль­ной бли­зос­ти пе­ред ним бу­дут воз­ни­кать яр­кие, не са­мые воз­буж­да­ю­щие, кар­ти­ны этих ро­дов. За гра­ни­цей рань­ше нас на­ча­ли прак­ти­ко­вать со­вмест­ные ро­ды и рань­ше столк­ну­лись со сни­же­ни­ем муж­ской сек­су­аль­нос­ти. Сей­час там при­шли к то­му, что муж­чи­ну, ко­то­рый при­сут­ст­ву­ет на ро­дах же­ны, от­де­ля­ют от нее шир­мой. Он мо­жет дер­жать ее за ру­ку, он все слы­шит, но са­мо­го со­кро­вен­но­го не ви­дит.

Есть та­кой миф, ко­то­рый рас­прост­ра­нен сре­ди муж­чин, что су­щест­ву­ют жен­щи­ны, от­но­ся­щи­е­ся к ти­пу «пче­ли­ной мат­ки». Яко­бы весь смысл сек­са для них в рож­де­нии ре­бен­ка, пос­ле че­го ин­те­рес к муж­ско­му по­лу у та­ких жен­щин ис­че­за­ет.

Хотя в действительности, ско­рее, у муж­чи­ны мо­жет про­пасть ин­те­рес к жен­щи­не пос­ле то­го, как она ро­ди­ла. Как в при­ро­де и про­ис­хо­дит. Фи­зи­чес­кая функ­ция у муж­чи­ны: опло­дотво­рить как мож­но боль­шее ко­ли­чест­во са­мок. И до­воль­но час­то слу­ча­ет­ся, что во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти же­ны муж за­во­дит ро­ман на сто­ро­не. Муж­чи­на те­ря­ет ин­те­рес к бе­ре­мен­ной же­не, по­то­му что эту жен­щи­ну он уже опло­дотво­рил. Это за­пи­са­но у не­го в под­кор­ке.

У мно­гих жен­щин, на­про­тив, во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти про­сы­па­ет­ся по­вы­шен­ная сек­су­аль­ность. Опять же, если су­щест­ву­ют огра­ни­че­ния, что мож­но вос­поль­зо­вать­ся аль­тер­на­тив­ны­ми спо­со­ба­ми. По­это­му про­бле­мы от­ка­зов не долж­но су­щест­во­вать как та­ко­вой в этот пе­ри­од.

И все-та­ки да­ле­ко не все мужья в этот пе­ри­од смот­рят на сто­ро­ну. Для мно­гих же­на ста­но­вит­ся осо­бен­но при­вле­ка­тель­ной и сек­су­аль­ной во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти.

Дейст­ви­тель­но, в этот мо­мент жен­щи­на рас­цве­та­ет, в ее ор­га­низ­ме идет мощ­ный гор­мо­наль­ный всплеск. Воз­мож­но, что от жен­щи­ны да­же ис­хо­дят осо­бые фе­ро­мо­ны, при­вле­ка­ю­щие муж­чин. Не ис­клю­че­но, что при­ро­дой это за­ду­ма­но для то­го, что­бы бе­ре­мен­ная жен­щи­на мог­ла удер­жать ря­дом с со­бой муж­чи­ну.

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