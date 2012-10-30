Муж на родах: польза или вред?
Плохо для его сексуальности
Сексологи считают, что присутствие мужа при родах не очень полезно.
Но в то же время психологи утверждают, что это очень сближает супругов, объединяет их, и отец, который присутствовал на родах, с первых минут осознает свое отцовство.
Обычно это чувство приходит к мужчинам не сразу. Это причина многих конфликтов, в том числе и сексуальных.
Девять месяцев они ждали ребенка, а возможно, что и к беременности пара готовилась несколько лет. Наконец, произошло зачатие, будущий папа каждый день общается с будущим малышом. Но рождается ребенок, и любящий папаша, который его так ждал, вдруг начинает пропадать из дома. У него появляются важные дела, он едет к друзьям, вспоминает даже тех приятелей, с которыми он 10 лет не общался. Почему?
Потому, что чувство любви к ребенку появляется у мужчины не сразу. Оно, по большому счету, не сразу появляется и у матери, но, пройдя через роды, постоянно контактируя с ребенком, в том числе и телесно, через кормление, к матери осознанное чувство любви приходит намного быстрее.
К отцам – когда малышу исполняется где-то полгода, он начинает тянуться к папе, улыбаться ему. А как признаться себе и окружающим, что ты не любишь своего ребенка, которого ты так долго ждал? И мужчина бежит от своих чувств, от отсутствия любви к своему ребенку.
Получается, что, приглашая мужа на роды, мы приобретаем для ребенка хорошего отца, но теряем его как мужа?
Сексологи считают, что присутствие мужчины при родах может негативно сказываться на его сексуальности в дальнейшем. В момент сексуальной близости перед ним будут возникать яркие, не самые возбуждающие, картины этих родов. За границей раньше нас начали практиковать совместные роды и раньше столкнулись со снижением мужской сексуальности. Сейчас там пришли к тому, что мужчину, который присутствует на родах жены, отделяют от нее ширмой. Он может держать ее за руку, он все слышит, но самого сокровенного не видит.
Есть такой миф, который распространен среди мужчин, что существуют женщины, относящиеся к типу «пчелиной матки». Якобы весь смысл секса для них в рождении ребенка, после чего интерес к мужскому полу у таких женщин исчезает.
Хотя в действительности, скорее, у мужчины может пропасть интерес к женщине после того, как она родила. Как в природе и происходит. Физическая функция у мужчины: оплодотворить как можно большее количество самок. И довольно часто случается, что во время беременности жены муж заводит роман на стороне. Мужчина теряет интерес к беременной жене, потому что эту женщину он уже оплодотворил. Это записано у него в подкорке.
У многих женщин, напротив, во время беременности просыпается повышенная сексуальность. Опять же, если существуют ограничения, что можно воспользоваться альтернативными способами. Поэтому проблемы отказов не должно существовать как таковой в этот период.
И все-таки далеко не все мужья в этот период смотрят на сторону. Для многих жена становится особенно привлекательной и сексуальной во время беременности.
Действительно, в этот момент женщина расцветает, в ее организме идет мощный гормональный всплеск. Возможно, что от женщины даже исходят особые феромоны, привлекающие мужчин. Не исключено, что природой это задумано для того, чтобы беременная женщина могла удержать рядом с собой мужчину.