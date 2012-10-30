Мозг одиноких людей имеет свою особенность

Одиночество может объясняться сугубо психологическими причинами: детскими травмами, чрезмерной ранимостью, повышенной мизантропией и т. д. Но не только.

Учeные из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) обнаружили, что мозг одиноких людей заметно отличается от мозга тех, у кого с социальными связями и общением всe в порядке. То есть к психологическим причинам можно добавить и нейроанатомические.

В исследовании приняли участие более ста здоровых взрослых людей; все они прошли психологические тесты, которые должны были выявить, насколько они вовлечены в социум или оторваны от него. Эти данные сравнивали с результатами сканирования мозга. Предполагалось увидеть, что одиночество будет сопровождаться какими-то особыми чертам в тех участках, которые сопряжены с тревогой, эмоциями, депрессией. Но всe оказалось иначе: самой чeткой была корреляция между степенью одиночества и количеством серого вещества в левой задней верхней височной борозде.

По словам учeных, эта зона отвечает за оценку базовых социальных сигналов; благодаря задней верхней височной борозде мы можем, например, по выражению лица понять, в каком настроении другой человек, интересен ли ему разговор или же он думает о чeм-то постороннем и т. д. Если эта борозда плохо работает - а недостаток серого вещества не может не сказаться на ней, - то общаться с другими действительно может быть весьма непросто. Исследователи попробовали подтвердить свою догадку с помощью простого теста: испытуемым предлагали взглянуть на несколько фотографий и определить, в какую сторону смотрят люди на снимках. Как и ожидалось, те, у кого серого вещества в упомянутой борозде было меньше, затруднялись с заданием: им было сложно определить, влево или вправо глядит человек.

Словом, если у мозга нет ресурсов, чтобы читать по лицам, то человеку грозит одиночество, а мизантропия и прочие психологические последствия могут быть уже следствием этого. Впрочем, авторы работы полагают, что такую способность понимать людей вполне можно развить. Правда, для этого нужны специальные упражнения и время на их выполнение, но в итоге работу ущербной борозды можно будет выправить настолько, чтобы без помех общаться с людьми.

Статья, написанная по итогам исследования, опубликована в журнале Current Biology.

Компьюлента