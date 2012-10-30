Осенью врачи советуют беречь энергию

С наступлением холодов количество простудных заболеваний стремительно увеличивается. Больные жалуются на насморк, кашель и температуру. Как защитить свое здоровье и повысить иммунитет в этот период, рассказали нам специалисты.

Врачи рекомендуют не перерасходовать энергию, строго соблюдая режим труда и отдыха. Продолжительность сна должна составлять не менее 7-8 часов. Следует позаботиться и о рационе. В меню нужно включать белковые продукты (мясо, рыба, яйцо), сливочное и растительное масло, молочные продукты (творог, кефир, простокваша, ряженка), соки, свежие овощи и фрукты. Дефицит витаминов и микроэлементов часто сопровождается резким снижением работоспособности, жизненного тонуса и устойчивости организма ко многим заболеваниям.

Укреплению иммунитета способствуют регулярные занятия спортом, частые прогулки на свежем воздухе. Выносливость организма повышают закаливающие процедуры: контрастный душ и обливание холодной водой. Однако следует помнить, что закаливание – специфическая процедура, начинать укреплять организм лучше задолго до наступления холодов. Во время болезни закаливающие процедуры противопоказаны.

В период массового распространения респираторных инфекций желательно избегать мест большого скопления людей, ограничить посещение массовых мероприятий и контактов с больными. При выходе на улицу и непосредственно перед контактом с больным нужно смазать слизистые оболочки носа противовирусной мазью, а дома промыть носовую полость специальным раствором на основе морской воды - эти процедуры снижают вероятность заболевания примерно в два раза.

"Очень рекомендую всем соблюдать элементарные правила гигиены, следить за чистотой одежды и постельного белья, регулярно убирать и проветривать помещения, активно использовать средства для дезинфекции рук, а также ограничивать свой контакт с людьми, которые чихают, сморкаются, кашляют. Если этого не удается избежать, носите, не стесняясь, в общественных местах медицинскую маску", - советует профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак.

"При первых симптомах недомогания рекомендуется соблюдать постельный режим. Лучше всего сделать горячую ванну для ног с добавлением горчицы, потом выпить чай с лимоном, липовым цветом или малиновым вареньем и лечь в постель. Обильное питье с витамином С стимулирует иммунитет. Если вы чувствуете, что болезнь прогрессирует, не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу. Зачастую мы переносим болезнь на ногах. Это неправильно, ведь даже обычная простуда чревата осложнениями", - подчеркивает заместитель заведующего поликлиникой №1 НМХЦ им.Пирогова Татьяна Алихашкина.

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