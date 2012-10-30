Диета для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Джоэл Фурман разработал диету для укрепления иммунитета осенью. По словам автора, даже если вы простудитесь, то благодаря этой диете выздоровление наступит быстрее.

«Изюминка» диеты – употреблять продукты в определенных комбинациях. Оздоровительный эффект достигается благодаря правильному сочетанию питательных веществ и микроэлементов.

Согласно этой диете, 30-60% рациона должны составлять овощи (предпочтение отдавать моркови, брокколи, помидорам, артишоку), 10-40% рациона – фрукты (яблоки, цитрусовые, бананы), 10-40% - бобы (прежде всего, фасоль). Зерновые (каши и хлеб) должны составлять 20% рациона, еще 10-40% приходится на орехи, авокадо. Рыбу и мясо диетолог рекомендует употреблять не каждый день.

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