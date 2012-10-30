Бросив курить, можно подарить себе десять лет жизни

Если женщина, которой еще не исполнилось 30 лет, откажется от сигарет, ей удастся уменьшить риски преждевременной смерти, уверен Оксфордский Университет.

Опрос 1,3 миллиона женщин, проводившийся с 1996 по 2001 год, показал: отказ от курения позволял избежать до 97% дополнительного риска ранней смерти. Данный вывод соотносится с аналогичным исследованием, проводившимся с участием мужчин, отмечает Xinhua со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet.

"В Британии и США женщины, родившиеся примерно в 1940 году, являются первым, активно курящим поколением. Поэтому в XXI веке мы можем наблюдать в полной мере эффекты столь длительного курения и выяснить, каковы плюсы отказа от сигарет с точки зрения далекой перспективы", - констатирует профессор Ричард Пето, один из авторов изыскания.

Согласно научной работе, негативный эффект, производимый курением на женский организм, сильнее, чем предполагалось ранее. Так, женщины, курившие всю жизнь, умирали на десять лет раньше тех, кто не имел вредной привычки. Но ученые подчеркивают: это совершенно не означает, что в 20 лет можно выкуривать сигареты в неограниченном количестве, так как это все равно повысит риски ранней смерти.

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