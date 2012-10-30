Как предотвратить появление растяжек при беременности
Пользоваться специальным кремом?
Когда нужно начинать пользоваться специальным кремом для профилактики растяжек? Есть ли специальная диета от растяжек? И многое ли зависит от генетики? Эти вопросы неизбежно задают все будущие мамы, находясь в интересном положении.
Растяжки (по-научному, стрии) – это внутренние надрывы истонченной и потерявшей эластичность кожи. Поначалу поврежденные участки выглядят как фиолетово-красноватые полосы, этот оттенок им придают кровеносные сосуды соединительной ткани.
Затем места разрывов зарастают рубцовой соединительной тканью и становятся светло-розовыми, а потом молочно-белыми. Если растяжек образовалось много, выглядит это, разумеется, не очень эстетично.
Основные причины возникновения растяжек во время беременности: резкие колебания веса, гормональные изменения и наследственность.
Дело в том, что у некоторых женщин генетически менее эластичная кожа, в ней содержится меньше эластичного вещества – коллагена, поэтому она быстрее «рвется» при растяжении. Но даже с наследственностью можно поспорить, если заранее поставить себе задачу избежать растяжек в ожидании малыша.
Помните, что вероятность появления растяжек значительно снизится, если следовать правилам.
Следите за своим питанием и не допускайте резких колебаний веса. Появление растяжек менее вероятно, если употреблять пищу, богатую минеральными веществами и витаминами, молочные продукты, рыбу, мясо, бобовые, томаты, бананы, оливковое масло. От сладкого и мучного следует держаться подальше.
Регулярно принимайте контрастный душ: он прекрасно тонизирует и укрепляет кожу, что способствует повышению пластичности кожи.
Не забывайте про массаж. В домашних условиях отличным действием обладает «щипковый» массаж, который можно делать самостоятельно: просто в течение нескольких минут ежедневно пощипывайте проблемные места до легкого покраснения.
Поддерживайте кожу в тонусе при помощи занятий спортом или танцами.
Для ухода за кожей применяйте кремы с витаминами А, С, Е, коллагеном, эластином. Прекрасно для этой цели подойдет крем с растительными маслами облепихи, шиповника, баобаба или инка-инчи легко. Масла проникают в более глубокие слои эпидермиса, повышают эластичность и тонус кожи, предохраняя ее от надрывов.
Периодически в домашних условиях делайте компрессы с органическими маслами. Особенно хороши для этих целей богатое витамином E масло зародышей пшеницы (как известно, витамин E – один из главных помощников в борьбе за сохранение эластичности и молодости кожи); а также масло жожоба, которое издревле применяли для предохранения кожи от обезвоживания и старения.
Тщательно подходите к выбору производителей органических масел, убедитесь в том, что покупаете на 100% натуральный продукт.
Принимайте 15-минутные ванны с морской солью, полезные свойства которой известны с незапамятных времен.
При сильном наборе веса носите специальные бюстгальтеры и бандажи, уменьшающие нагрузку на кожу и не дающие ей слишком сильно растягиваться.
Но если даже при соблюдении всех мер предосторожности у вас все же появятся растяжки, отнеситесь к ним так, как сделала это красавица актриса и мама Сальма Хайек.
Звезда с удовольствием вспоминает, как однажды любимый сказал ей, что растяжки на коже делают ее похожей на тигрицу.