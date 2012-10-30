Как предотвратить появление растяжек при беременности

Ког­да нуж­но на­чи­нать поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ным кре­мом для про­фи­лак­ти­ки рас­тя­жек? Есть ли спе­ци­аль­ная ди­е­та от рас­тя­жек? И мно­гое ли за­ви­сит от ге­не­ти­ки? Эти во­про­сы не­из­беж­но за­да­ют все бу­ду­щие ма­мы, на­хо­дясь в ин­те­рес­ном по­ло­же­нии.

Рас­тяж­ки (по-на­уч­но­му, стрии) – это внут­рен­ние над­ры­вы ис­тон­чен­ной и по­те­ряв­шей элас­тич­ность ко­жи. По­на­ча­лу по­вреж­ден­ные участ­ки вы­гля­дят как фи­о­ле­то­во-крас­но­ва­тые по­ло­сы, этот от­те­нок им при­да­ют кро­ве­нос­ные со­су­ды со­еди­ни­тель­ной тка­ни.

За­тем ме­с­та раз­ры­вов за­рас­та­ют руб­цо­вой со­еди­ни­тель­ной тканью и ста­но­вят­ся свет­ло-ро­зо­вы­ми, а по­том мо­лоч­но-бе­лы­ми. Если рас­тя­жек об­ра­зо­ва­лось мно­го, вы­гля­дит это, ра­зу­ме­ет­ся, не очень эс­те­тич­но.

Ос­нов­ные при­чи­ны воз­ник­но­ве­ния рас­тя­жек во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти: рез­кие ко­ле­ба­ния ве­са, гор­мо­наль­ные из­ме­не­ния и на­следст­вен­ность.

Де­ло в том, что у не­ко­то­рых жен­щин ге­не­ти­чес­ки ме­нее элас­тич­ная ко­жа, в ней со­дер­жит­ся мень­ше элас­тич­но­го ве­щест­ва – кол­ла­ге­на, по­это­му она быст­рее «рвет­ся» при рас­тя­же­нии. Но да­же с на­следст­вен­ностью мож­но по­спо­рить, если за­ра­нее по­ста­вить се­бе за­да­чу из­бе­жать рас­тя­жек в ожи­да­нии ма­лы­ша.

Пом­ни­те, что ве­ро­ят­ность по­яв­ле­ния рас­тя­жек зна­чи­тель­но сни­зит­ся, если сле­до­вать пра­ви­лам.

Сле­ди­те за сво­им пи­та­ни­ем и не до­пус­кай­те рез­ких ко­ле­ба­ний ве­са. По­яв­ле­ние рас­тя­жек ме­нее ве­ро­ят­но, если упо­треб­лять пи­щу, бо­га­тую ми­не­раль­ны­ми ве­щест­ва­ми и ви­та­ми­на­ми, мо­лоч­ные про­дук­ты, ры­бу, мя­со, бо­бо­вые, то­ма­ты, ба­на­ны, олив­ко­вое мас­ло. От слад­ко­го и муч­но­го сле­ду­ет дер­жать­ся по­даль­ше.

Ре­гу­ляр­но при­ни­май­те кон­траст­ный душ: он пре­крас­но то­ни­зи­ру­ет и укреп­ля­ет ко­жу, что спо­собст­ву­ет по­вы­ше­нию плас­тич­нос­ти ко­жи.

Не за­бы­вай­те про мас­саж. В до­маш­них усло­ви­ях от­лич­ным дейст­ви­ем об­ла­да­ет «щип­ко­вый» мас­саж, ко­то­рый мож­но де­лать са­мос­то­я­тель­но: прос­то в те­че­ние не­сколь­ких ми­нут еже­днев­но по­щи­пы­вай­те про­блем­ные ме­с­та до лег­ко­го по­крас­не­ния.

Под­дер­жи­вай­те ко­жу в то­ну­се при по­мо­щи за­ня­тий спор­том или тан­ца­ми.

Для ухо­да за ко­жей при­ме­няй­те кре­мы с ви­та­ми­на­ми А, С, Е, кол­ла­ге­ном, элас­ти­ном. Пре­крас­но для этой це­ли по­дой­дет крем с рас­ти­тель­ными мас­лами об­ле­пи­хи, ши­пов­ни­ка, бао­ба­ба или ин­ка-ин­чи лег­ко. Масла про­ни­ка­ют в бо­лее глу­бо­кие слои эпи­дер­ми­са, по­вы­ша­ют элас­тич­ность и то­нус ко­жи, предох­ра­няя ее от над­ры­вов.

Пе­ри­о­ди­чес­ки в до­маш­них усло­ви­ях де­лай­те ком­прес­сы с ор­га­ни­чес­ки­ми мас­ла­ми. Осо­бен­но хо­ро­ши для этих це­лей бо­га­тое ви­та­ми­ном E мас­ло за­ро­ды­шей пше­ни­цы (как из­вест­но, ви­та­мин E – один из глав­ных по­мощ­ни­ков в борь­бе за со­хра­не­ние элас­тич­нос­ти и мо­ло­дос­ти ко­жи); а так­же мас­ло жо­жо­ба, ко­то­рое из­древ­ле при­ме­ня­ли для предох­ра­не­ния ко­жи от обез­во­жи­ва­ния и ста­ре­ния.

Тща­тель­но под­хо­ди­те к вы­бо­ру про­из­во­ди­те­лей ор­га­ни­чес­ких ма­сел, убе­ди­тесь в том, что по­ку­па­е­те на 100% на­ту­раль­ный про­дукт.

При­ни­май­те 15-ми­нут­ные ван­ны с мор­ской со­лью, по­лез­ные свойст­ва ко­то­рой из­вест­ны с не­за­па­мят­ных вре­мен.

При силь­ном на­бо­ре ве­са но­си­те спе­ци­аль­ные бюст­галь­те­ры и бан­да­жи, умень­ша­ю­щие на­груз­ку на ко­жу и не да­ю­щие ей слиш­ком силь­но рас­тя­ги­вать­ся.

Но если да­же при со­блю­де­нии всех мер предо­сто­рож­нос­ти у вас все же по­явят­ся рас­тяж­ки, от­не­си­тесь к ним так, как сде­ла­ла это кра­са­ви­ца ак­три­са и ма­ма Саль­ма Хай­ек.

Звез­да с удо­вольст­ви­ем вспо­ми­на­ет, как од­наж­ды лю­би­мый ска­зал ей, что рас­тяж­ки на ко­же де­ла­ют ее по­хо­жей на тиг­ри­цу.

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