Как быстро вылечить ушиб

Столичный травматолог-ортопед Иван Игнатьев, 44 года, советует массировать ушиб, чтобы быстрее вылечиться. Так будет болеть меньше, потому что нервные окончания становятся менее чувствительны.

"Массаж - лучшее средство вылечить место удара без лекарств. Через приток крови быстрее проходят гематомы, быстро проходит усталость и слабость. Есть у меня знакомый боксер. Часто травмируется. Был моим постоянным клиентом и приходил два или три раза в месяц с новой травмой. Но впоследствии стал лечить себя сам. Всегда массирует кожу, когда ударится. Так отеки у него проходят через день-два. Но делает массаж только тогда, когда повредились мышцы, а на коже нет ран. При переломах никакого массажа делать нельзя".

Начинать массировать руку или ногу советует следующий день после травмы, когда уже прошла боль.

"Мышцы нужно расслабить. Сначала их поглаживают течение 3 минут, чтобы разогреть и размять. Затем начинают выжимать, но очень легко. Через пару минут снова надо поглаживать. Всего массаж делают 7-10 минут, а если нет температуры, время процедуры можно немного увеличить. Но как только почувствуете боль - прекращайте массаж".

Советует сходить на прием к травматологу, который назначит согревающие мази. Они усилят действие массажа.

gazeta.ua