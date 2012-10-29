Чем полезна облепиха

"Трудно найти в человеческом организме то, что не лечит облепиха, - говорит Наталья Шепиль, диетолог. - Это просто уникальное растение, сгусток витаминов ".

Целебные свойства имеет кора кустика, листья, ветви и плоды.

Облепиха - хороший регулятор кровяного давления, температуры тела. Она является естественным медикаментом от рака, поскольку содержит каротин и витамины С и Е.

"Прежде всего следует знать, как правильно собирать и заготавливать облепиху, - объясняет диетолог. - Потом уже можно говорить подробно о ее целебных, лечебных и профилактических свойства ".

Кору облепихи следует собирать весной, листочки - до того, как растение начнет цвести, а плоды - осенью, когда ягоды созреют и приобретут яркого оранжево-красный цвет.

Заготавливать на зиму облепиху можно несколькими способами: замораживать ягоды, пересыпать сахаром или делать масло.

"Масло в домашних условиях сделать очень просто, - делится Наталья. - Ягодки перемалывают, можно в мясорубке, можно с помощью блендера, можно просто хорошо растереть деревянной ложкой. Добавьте туда оливкового масла и поставьте в темное место на 3-4 дня. После этого через сито или марлю отделите густые остатки, а образовавшийся сок, храните в стеклянной посуде. Это и есть облепиховое масло, сделанное собственноручно ".

Облепиховое масло быстро заживляет ожоги и язвы на коже, лечит воспаление внутренних и внешних гениталий женщины за 10-12 процедур, увлажняет сухую кожу лица, является профилактическим средством против ломкости ногтей, лечит гастрит и язвы двенадцатиперстной кишки, заживляет раны в ротовой полости.

Выпадение волос можно вылечить маской из облепихового масла. Перед нанесением шампуня, в корни намоченных предварительно волос втирают масло, затем заматывают волосы полиэтиленовым пакетом и махровым полотенцем. Через полчаса смывают маску с помощью шампуня. Делать ее можно не чаще, чем 1 раз в неделю.

"Когда у детей лезут зубки или стоматит, - продолжает Шепиль. - Облепиховое масло пригодиться. При затяжном кашле, туберкулезе, бронхите, пневмонии масло не только пьют, но и растирают им грудь. Все воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте лечит масло облепихи. Не следует употреблять ее разве только когда у вас воспаление поджелудочной железы или желчного пузыря ".

Облепиховое масло обладает противовоспалительным, бактерицидным, противогриппозным действием, если его добавить в чай, например.

При любом методе заготовки облепихи, она не теряет свои полезные свойства. Поэтому еще одним популярным способом является пересыпка сахаром в пропорции 1:1.

"Это будет лучший ваш запас на зиму, - уверяет диетолог. - При высокой температуре, для повышения иммунитета, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, для улучшения работы головного мозга школьников, для беременных женщин ".

gazeta.ua