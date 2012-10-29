При первых симптомах болезни совершенно необязательно сразу же заливаться микстурами и горстями глотать противовирусные препараты. Зачем травить организм химией, когда есть простое и провереное годами "бабушкино" средство - домашние ингаляции?

Не бойся! Мучительно дышать над картошкой, как когда-то в детстве, не придется. Но запомни, что с умом сделаная ингаляция является эффективнейшим борцом с микробами. Главное - выбрать правильный тип процедуры, в зависимости от уровня прогрессирования болезни.

1. Паровая ингаляция

Если в горле не просто начинает першить, а уже и глотать больно, срочно спасайся паровой ингаляцией.

Налей в чайник воды, добавь смесь лекарственных трав или эфирного масла и поставь на слабый огонек. Прикройся полотенцем и минут 15-20 спокойно вдыхай пар из носика, только оберни его плотной бумагой, чтобы не обжечься. Эфирное масло лучше взять эвкалиптовое, сосновое, анисовое или персиковое. На 100 г горячей воды нужно 10-15 капель. Очен полезен пар с фитонцидами, состав после процедуры выливать не надо, ингаляция в домашних условиях разрешает его несколько раз использовать.

2. Тепло-влажная ингаляция

Если тебя душит и не дает нормально откашляться отходящая мокрота, одолевает хронический насморк или ты страдаешь от неприятной сухости в носу, твое спасение - тепло-влажная ингаляция.

Берем обычную кастрюльку, сыпем пару ложек одного из сборов и заливай в нее пол литра кипятка. Через полчаса "настаивания" накрывайся полотенцем и 5-7 минут глубоко и неторопливо вдыхай целебный пар. Повторяй 2-3 раза в день, применяя соляной или содовый раствор, эвкалиптовое масло или горошинку вьетнамского бальзама "Звездочка".

3. Масляная ингаляция

Основные показатели: голос пропал, горло сипит, сухой или лающий навязчивый кашель, нос наглухо забит.

Понадобится масляная горелка или испаритель. Ежедневно дыши по 7-10 минут, а лучше еще за 40 минут до этого сделать тепло-влажную ингаляцию минералкой "Боржоми" или "Ессентуки" №4 или 17.

Основные правила приема ингаляций:

- делать лучше через час после еды;

- после процедуры еще час не стоит курить, разговаривать или снова есть;

- аллергиками стоит быть осторожными с травами и маслами;

- не стоит делать ингаляцию при воспалении легких, отеке гортани или при частых носовых кровотечениях, а также при температуре выше 37,5.

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